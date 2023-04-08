فرصة رؤية "الهلال" بطلاً للدوري السعودي "ضعيفة"

دخل صراع الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مرحلة حاسمة بعد تراجع الهلال حامل اللقب خطوة في سباق اللقب بخسارة الثقيلة 3-صفر أمام الشباب الذي اقترب خطوة من ثنائي المقدمة الاتحاد المتصدر والنصر ملاحقه المباشر.

ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 53 نقطة قبل ثماني جولات على النهاية ويليه النصر بفارق نقطة واحدة ثم الشباب برصيد 47 نقطة ويتأخر الهلال عنه بنقطتين بعد الهزيمة خارج أرضه أمس الجمعة الأمر الذي صعب من مهمة الزعيم وجعل فرصته بالتتويج باللقب ضعيفة.

وتنطلق الجولة 23 غدا الأحد بأربع مباريات أبرزها مواجهة الوحدة والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ولا شك أن الاتحاد، الساعي للقبه الأول في المسابقة منذ 2009، يهدف للفوز على الوحدة صاحب المركز 13 من أجل الحفاظ على الصدارة وفارق النقطة مع النصر خاصة وأن قطب الرياض سيخوض مباراة في المجمعة أمام الفيحاء صاحب المركز العاشر.

وسيخوض النصر المباراة في غياب سامي النجعي الذي يعاني من تمزق في ركبته سيبعده عن الملاعب نحو أربعة أسابيع وكذلك الحارس أمين بخاري الذي تعرض لكسر في أصبع القدم وسيغيب نفس الفترة.

وفي اليوم ذاته، يستضيف أبها فريق الباطن ويلعب الاتفاق خارج أرضه مع التعاون.

وتستكمل مباريات الجولة بعد غد الاثنين، حيث يسعى الهلال للانتفاض على حساب ضيفه الطائي ثامن الترتيب للاقتراب من المقدمة.

وقال الدولي القادم من بيرو أندريه كاريو لاعب وسط الهلال عقب الهزيمة من الشباب "علينا النظر للقادم ومراجعة أخطائنا في مباراة الشباب لتفاديها في المستقبل.

"أعتقد أن حالة الطرد صعبت مهمتنا.. قدمنا ما علينا كلاعبين خلال المباراة".

وتعرضت آمال الهلال في العودة في النتيجة بعد تأخره بهدفين لضربة موجعة بعد طرد لاعبه جوستافو كويلار في الدقيقة 76 ليلعب منقوصا.

ويلتقي يوم الاثنين أيضا الرائد مع الفتح وضمك مع العدالة بينما تختتم الجولة يوم الثلاثاء المقبل عندما يستضيف الخليج صاحب المركز 14 برصيد 17 نقطة الشباب المنتشي بانتصاره الأول منذ فترة طويلة على الهلال في الدوري.

وقال حسين القحطاني لاعب الشباب، الذي سجل هدف السبق في ثلاثية فريقه أمام الهلال "الحمد لله.. المباراة كانت مهمة وفوزنا حافظ على فرصتنا للفوز بالدوري وسنحاول الفوز باللقب.

"منذ فترة طويلة لن نهزم الهلال. المباراة كانت حاسمة والفوز بها حافظ على فرصنا على المنافسة. كسرنا عقدة الهلال".

وسيدفع الفوز الشباب خطوة مهمة للأمام للاقتراب أكثر من الاتحاد والنصر حتى في حال فوزهما غدا.