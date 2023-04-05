ولاية جديدة لتشيفيرين في رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى 2027

أعيد انتخاب السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بالتزكية لولاية ثالثة حتى 2027، خلال الجمعية العمومية اليوم في لشبونة.

وترأس تشيفيرين البالغ 55 عاماً المنظمة القارية في 2016 بعد ايقاف الفرنسي ميشال بلاتيني بسبب فضائح فساد، وأعيد انتخابه مرة ثانية في 2019.

قال تشيفيرين بعيد انتخابه للاتحادات المنضوية "أشكركم من صميم قلبي على دعمكم بالاجماع. هذا يعني لي الكثير. انه لشرف كبير، لكن قبل أي شيء مسؤولية كبيرة تجاهكم وتجاه كرة القدم".

عندما وصل في عام 2016 كرئيس للهيئة القارية بعد سقوط بلاتيني تحت ضغوطات الفضائح، ثم أعيد انتخابه في عام 2019، لم يكن المحامي السلوفيني يتمتع بالكاريزما وتميز بتحفظه، إلا انه عرف كيف يفرض نفسه ولم يتردد في معارضة نظيره في الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو على وجه الخصوص حول مشروع كأس العالم كل سنتين، والذي تم التخلي عنه أخيراً.

كما أثبت تشيفيرين قدرته على الخروج من العاصفة التي تسببت فيها العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في عام 2021، مع اطلاقها فكرة الدوري الأوروبي السوبر والتي أثارت احتجاجاً عارماً من قبل جماهير هذه الأندية وبعض رؤساء الدول والحكومات القارية.

ورغم اخماد نيران هذا المشروع، إلاّ أن ثلاثة أندية (ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس الإيطالي) تواصل المقاومة حيث تقدمت أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لشجب إساءة استخدام ويفا للقوة المفرطة النابعة من سلطته. ومن المتوقع صدور القرار في الأسابيع المقبلة، لكن المحامي العام لاتحاد المحاكم الأوروبية الذي يتبع القضاة استنتاجاته بشكل متكرر، أصدر في منتصف ديسمبر أول رأي إيجابي لصالح الاتحاد الأوروبي.

وقدّمت شركة "ايه 22 سبورتس ماناجمنت" المروجة للسوبر ليغ، نسخة جديدة من مشروعها مطلع فبراير، تتضمن مسابقة أكثر "انفتاحاً" بما في ذلك عدة درجات "تضم 60 إلى 80 فريقاً".

