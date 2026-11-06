الاتحاد الأوروبي يهدد "تيك توك" بغرامة تصل إلى 6% من إيراداته السنوية

اتهمت المفوضية الأوروبية، الجمعة، منصة "تيك توك" بانتهاك قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، بسبب ما يُعرف بتأثير "جحر الأرنب" في خوارزمية التوصيات، الذي يدفع المستخدمين إلى مشاهدة تدفق متواصل من مقاطع الفيديو المتشابهة، محذرة من احتمال فرض غرامة تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة إذا تأكدت المخالفات.

وقالت المفوضية، التي تتولى تنظيم عمل المنصات الرقمية الكبرى في الاتحاد الأوروبي، إنها أبلغت "تيك توك"، المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية، بنتائج أولية خلصت إلى عدم اتخاذ المنصة تدابير متناسبة ومعقولة وفعالة للحد من المخاطر المرتبطة بنظام التوصيات.

ويشير مصطلح "جحر الأرنب" إلى آلية تدفع المستخدم إلى الاستمرار في مشاهدة محتوى متشابه، كلما تفاعل مع مقاطع من النوع نفسه، بما قد يؤدي إلى تعرضه المتكرر لمحتوى يؤثر سلباً على صحته النفسية، وفقاً للمفوضية.