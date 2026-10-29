رغم الاعتراضات.. الاتحاد الأوروبي يدرس منح كندا صفة "عضو منتسب"

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس ‌إن الاتحاد الأوروبي ​وكندا يواصلان بحث إمكانية أن تصبح أوتاوا أول "عضو منتسب" في التكتل، وهو مصطلح يثير انقساما كبيرا بين الدول الأعضاء إلى حد أنه لم يرد في إعلان مشترك.

وأضافت فون دير لاين في كلمة ألقتها على هامش قمة كندية-أوروبية في مونتريال أن الطرفين يسعيان إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والمناخ والطاقة والأمن.

ولا ⁠يحمل هذا المصطلح، الذي تعارضه العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أي دلالة قانونية.

وقالت فون دير لاين: "فكرتنا بسيطة: إنها شراكة دون انضمام. يمكننا بناء شراكة تقترب من العضوية".

وأضافت: "يمكننا العمل في شتى المجالات، بدءا من الذكاء الاصطناعي والمناخ وصولا إلى الطاقة ‌والأمن".