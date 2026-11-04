بسبب ملابس تحوي مواد كيميائية محظورة.. "شي إن" أمام القضاء الألماني

رفعت المنظمة الألمانية لحماية البيئة "دي يو إتش" دعوى قضائية ضد شركة التجارة الصينية "شي إن" أمام المحكمة الإقليمية في ولاية برلين، بسبب وجود آثار مواد كيميائية على ملابس تبيعها الشركة، تجاوزت نسب بعضها الحدود القصوى المسموح بها في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المنظمة إن “شي إن" سحبت المنتجات المعنية من قائمة معروضاتها، لكنها لا ترى أن هذه الخطوة كافية، مطالبة الشركة بالتوقيع على تعهد بالامتناع عن بيع منتجات تحتوي على هذه المواد، بهدف ضمان استمرار حماية المستهلكين مستقبلاً، فيما وصفت "شي إن" هذه المطالب بأنها "مبالغ فيها وغير مناسبة".

وأظهرت الاختبارات أن 7 منتجات من أصل 18 خضعت للفحص تجاوزت الحدود القصوى المسموح بها في الاتحاد الأوروبي. ففي إحدى السترات المعروضة للبيع للمراهقين، تجاوز تركيز إحدى المواد الكيميائية المنتمية إلى مجموعة مواد "بي إف إيه إس" الحد المسموح به بأكثر من 12 ألف ضعف.

ويشير اختصار "بي إف إيه إس" إلى مجموعة من المركبات الكيميائية المعروفة باسم "البيرفلورو والبولي فلورو ألكيل". وتُستخدم هذه المواد لأغراض من بينها جعل الملابس مقاومة للماء والدهون والأوساخ. ووفقًا للمكتب الاتحادي للبيئة في ألمانيا، يمكن أن تؤثر بعض هذه المواد، التي تُعرف أيضًا باسم "المواد الكيميائية الأبدية"، على عملية التمثيل الغذائي والتوازن الهرموني والجهاز المناعي، فيما يُشتبه في أن بعضها قد يسبب السرطان.

وفي أحد أزواج الأحذية الطويلة، عُثر على تركيز بلغ 179 ألف ملليجرام لكل كيلوجرام من مادة "دي إي إتش بي"، وهي من المواد الملدنة. في حين لا يُسمح بتركيزات تتجاوز 1000 ملليجرام.