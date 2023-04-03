«فيفا» يجرد بيرو من حق استضافة كأس العالم تحت 17 عاما

أصبحت بيرو ثاني دولة في الأسابيع الأخيرة يتم تجريدها من حق استضافة بطولة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد أن قال الفيفا اليوم الاثنين إن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أخفقت في الوفاء بالتزامات البنية التحتية قبل كأس العالم تحت 17 عاما.

وقال الفيفا إن كأس العالم تحت 17 عاما ما زالت قائمة في الفترة بين 10 نوفمبر تشرين الثاني والثاني من ديسمبر مضيفا أن مجلسه سيختار مضيفا جديدا.

وأوضح الفيفا في بيان «تم اتخاذ هذه الخطوة نظرا لعدم قدرة الدولة المضيفة على الوفاء بالتزاماتها لاستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة. على الرغم من علاقة العمل الإيجابية للغاية بين الفيفا واتحاد كرة القدم في بيرو، تقرر أنه لا يوجد الآن ما يكفي من وقت لتأمين الاستثمار المطلوب وإكمال العمل اللازم مع حكومة بيرو قبل موعد انطلاق البطولة. يتوجه الفيفا بالشكر لاتحاد كرة القدم في بيرو على جهوده، ويظل منفتحا على تنظيم بطولة في بيرو مستقبلا».

وفي الشهر الماضي جرد الفيفا إندونيسيا من حق استضافة كأس العالم تحت 20 عاما بعد غضب بعض السياسيين في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بشأن مشاركة إسرائيل.

وكان من المقرر في البداية أن تقام البطولتان في 2021 لكن تم نقلهما إلى 2023 بسبب جائحة كوفيد-19.