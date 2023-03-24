الاتحاد الأوروبي يبحث استبعاد بيلاروسيا من تصفيات "يورو 2024"

سيضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) على طاولة البحث خلال اجتماع لجنته التنفيذية في 4 أبريل، إمكانية استبعاد بيلاروس من مسابقاته، لاسيما التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024، وفق ما أفاد التلفزيون العام الألماني "أيه أر دي" الجمعة.

واستند التلفزيون الألماني في معلوماته الى رسالة اطلع عليها مؤرخة اليومن وموجهة من قبل رئيس "ويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الى 100 عضو في البرلمان الأوروبي، قال فيها "لطالما كانت نية "ويفا" مناقشة وضع بيلاروس في اجتماع اللجنة التنفيذية القادم".

وهذا رد مباشر على النائب البولندي توماش فرانكوفسكي، العضو في لجنة الثقافة في البرلمان الأوروبي.

وتقدم مئة من أعضاء البرلمان الأوروبي من جميع الأطياف السياسية بطلب الى الاتحاد القاري للعبة في منتصف مارس من أجل استبعاد بيلاروس بسبب صلاتها بروسيا ووضع حقوق الإنسان في البلاد.

وأجاب أن "ويفا يراقب التطورات المقلقة التي ذكرتموها في رسالتكم". وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر أعربت منذ سبتمبر 2022 عن رغبتها في استبعاد بيلاروس من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بينما تتحضر ألمانيا لاستضافة كأس أوروبا في صيف 2024.

وتبدأ بيلاروس مشوراها في تصفيات كأس أوروبا 2024 السبت ضد سويسرا في نوفي ساد (صربيا). وبعد غزو روسيا لجارتها أوكرانيا في فبراير 2022، تم استبعاد منتخباتها الوطنية وأنديتها من مسابقات الاتحاد الأوروبي للعبة، خلافاً لحليفتها بيلاروس التي لم تعاقب حتى الآن.