وجوه جديدة في منتخب فرنسا

اختار مدرب فرنسا ديدييه ديشان اليوم الخميس ثلاثة وجوه جديدة للمباراتين ضد هولندا وجمهورية ايرلندا في التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2024.

واستدعى ديشان مدافع تشلسي الإنجليزي ويسلي فوفانا ولاعب وسط نيس كيفرن تورام (نجل ليليان) لينضم الى شقيقه الأكبر المهاجم ماركوس، بالاضافة الى حارس مرمى لنس بريس سامبا.

وجدد ديشان الثقة بالمهاجم ميلان الايطالي المخضرم اوليفييه جيرو (36 عاما) افضل هداف في تاريخ المنتخب الذي حل وصيفا للأرجنتين في مونديال قطر.

في المقابل، غاب لاعبون عدة بداعي الاصابة وهم بول بوغبا (يوفنتوس الايطالي)، نغولو كانتي (تشلسي الانجليزي)، عثمان ديمبيليه (برشلونة الاسباني) وكريستوفر نكونو (لايبزيغ الالماني).

وأكد ديشان في مؤتمر صحافي بأنه لم يقرر بعد اسم القائد الجديد للمنتخب لا سيما بعد اعتزال حارس مرماه هوغو لوريس، على ان يقوم بمشاورات قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتبدأ فرنسا مشوارها في تصفيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا، بمواجهة هولندا في 24 الشهر الحالي على ملعب "ستاد دو فرانس" ضمن منافسات المجموعة الثانية، على أن تلتقي جمهورية إيرلندا في دبلن في 27 منه.

وتضم المجموعة أيضاً اليوناني وجبل طارق.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: الفونس رايولا (وست هام الانجليزي)، مايك مانيان (ميلان الايطالي) وبرايس سامبا (لنس).

للدفاع: ويسلي فوفانا (تشلسي الانجليزي)، ثيو هرنانديز (ميلان الايطالي) ابراهيما كوناتي (ليفربول الانجليزي)، جول كونديه (برشلونة الاسباني)، بنجامان بافار ودايو اوباميكانو (بايرن ميونيخ الالماني)، ووليام صليبا (ارسنال الانكليزي)

للوسط: يوسف فوفانا (موناكو)، ادريان رابيو (يوفنتوس الايطالي)، ادواردو كامافينغا واوريليان تشواميني (ريال مدريد الاسباني)، كيفرن تورام (نيس)، وجوردان فيرتوت (مرسيليا)

للهجوم: كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، موسى ديابي (باير ليفركوزن الالماني)، اوليفييه جيرو (ميلان)، انطوان غريزمان (اتلتيكو مدريد الاسباني)، راندال كولو مواني (فرانكفورت الالماني)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان) وماركوس تورام (بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني).