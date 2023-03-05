مدرب مان يونايتد: نمت جيدا بعد رحيل رونالدو

أكد مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي تن هاغ أنه لم يشعر بقلق بالغ أو خوف على مصير فريقه أو على مصيره هو أيضا، بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل أشهر. وقال تن هاغ في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة "مانشستر إيفنين نيوز" قبل موقعة ليفربول مساء اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز، إنه "نام جيدا بعد رحيل رونالدو"، في إشارة إلى أنه لم يشعر بأي قلق على الفريق، رغم الأهمية التي يعنيها وجود لاعب بقيمة رونالدو.

وكانت العلاقة توترت بين الاثنين منذ الصيف الماضي، إذ غاب رونالدو عن تحضيرات الفريق للموسم الجديد، ثم تعرض للعقوبة بإبقائه على الدكة في مباريات عديدة بقرار من تن هاغ، قبل أن ينهي رونالدو العلاقة من جانبه بحواره الشهير الذي انتقد فيه بشدة النادي والمدرب، ليقرر مان يونايتد فسخ العلاقة مع رونالدو، الذي انتقل نهاية السنة الماضية إلى فريق النصر السعودي في صفقة قياسية قدرت بنحو 400 مليون دولار لموسمين.

وأكد تن هاغ أنه عليه اتخاذ موقف تجاه رونالدو، وأنه واثق من نفسه، وكان يعلم خطورة ما قد يحصل، لكن النتائج كما قال أنصفته، والمان رجع إلى الطريق الصحيح، مؤكدا أنه حين استلم الفريق كانت هناك نوع من الفوضى والتساهل في أمور كثيرة، لكنه نجح في إعادة التوازن والانضباط إلى الفريق. يذكر أن مان يونايتد ثالث الدوري الانجليزي حاليا، بعد أن كان في المراكز الأخيرة بداية الموسم.