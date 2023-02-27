قبل الاحتفال بمانشستر يونايتد.. وفاة لاعب في إنجلترا أثناء مباراة فريقه بالدوري

أعلن نادي كراولاند تاون الإنجليزي عبر حسابه وفاة لاعبه مايكل بالمر، أثناء مباراة فريقه في دوري المقاطعات بإنجلترا، عن عمر 23 عاماً، بعد سقوطه على أرض الملعب أثناء خوضه إحدى المباريات.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن اللاعب انهار فجأة داخل أرضية الملعب أثناء لعبه مباراة مع ناديه ضد فريق ليفرينغتون يوم السبت الماضي، ليتم نقله إلى المستشفى لكنه لم يستعد وعيه.

وقال النادي الإنجليزي عبر حسابه على موقع "تويتر": "كما يعلم البعض منكم بالفعل، فقد فريق كراولاند تاون بشكل مأساوي أحد أفراد عائلتنا وهو يلعب اللعبة التي أحبها، لاعبنا مايكل بالمر انهار بشكل مأساوي خلال المباراة ولم يستعد وعيه أبدا".

وأضاف النادي: "لقد كان الشخص الأكثر لطفا ومشجعا متحمسا لمانشستر يونايتد، وكان يسعى دائما لتحقيق أفضل ما في وسعه، وسنفتقده كثيرا في النادي ومجتمع كرة القدم المحلي، نود أن نشكر لاعبي وطاقم ليفرينغتون على مساعدتهم واحترامهم، أفكارنا مع عائلة مايكل وأصدقائه في هذا الوقت الحزين، مرة أخرى نشكر ليفرينغتون على كل ما فعلوه، ونعرب عن احترامنا البالغ لكل من كانوا هناك".

وذكر التقرير أن اللاعب مايكل بالمر توفي قبل نحو 24 ساعة من تتويج مانشستر يونايتد بكأس الرابطة بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد، وهو ما يعني أنه لم يشهد احتفال ناديه المفضل بأول ألقابه بعد صيام طويل عن البطولات استمر لنحو 6 سنوات.