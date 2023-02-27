عارضة أزياء وممثلة وسيدة أعمال.. "فيفا" يعلن عن سفيرة عالمية للمشجعين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين تعيين أدريانا ليما، عارضة الأزياء البرازيلية والممثلة وسيدة الأعمال وأيقونة الموضة العالمية وواحدة من أنجح عارضات الأزياء على مر العصور، سفيرة الفيفا العالمية للمشجعين.

وأوضح الفيفا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن أدريانا ليما ستعمل في هذا الدور على تطوير وتعزيز والمشاركة في العديد من المبادرات العالمية التي يشارك فيها المشجعون من مختلف أنحاء العالم.

من جهته، قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا :"حين تقابل أدريانا ستشعر على الفور بلطفها ومدى حبها وشغفها بكرة القدم. فهي تعيش وتتنفس كرة القدم وهذا ما يؤهلها لتكون حلقة وصل رائعة بين الفيفا والمشجعين في جميع أنحاء العالم ".

من جهتها، صرحت أدريانا قائلة: "نظراً لكوني نشأت في أسرة متواضعة ولأنني في الأصل مشجعة لكرة القدم، فإنني ممتنة للغاية ويشرفني اختيار الفيفا لي كأول سفيرة للمشجعين وأن أتقلد هذا الدور لمساعدة المشجعين على الاقتراب أكثر من اللعبة".

وستقدم أدريانا ليما، بصفتها سفيرة الفيفا العالمية للمشجعين، جائزة "الأفضل" لأفضل مشجعين في حفل توزيع جوائز "الأفضل" الذي سيقام في باريس مساء اليوم الاثنين.