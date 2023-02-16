التعاقدات الجديدة تفشل في تقديم الإضافة لتشلسي بدوري أبطال أوروبا

حقق بوروسيا دورتموند الألماني الأهم بفوزه على ضيفه تشلسي الإنجليزي 1-صفر، فيما وضع بنفيكا قدما في الدور ربع النهائي بفوزه على مضيفه كلوب بروج البلجيكي 2-صفر في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. وتقام مباراتا الإياب في السابع من مارس المقبل في لندن ولشبونة. في المباراة الاولى على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في ردوتموند استغل بوروسيا عاملي الأرض والجمهور وخرج فائزا بهدف الدولي كريم أديمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.

وكان دورتموند صاحب الافضلية أغلب فترات المباراة لكن الفرص الخطيرة كانت لتشلسي والتي لو استغلها مهاجموه لعاد بانتصار ثمين من خارج القواعد.

وأبقى مدرب دورتموند الكرواتي إدين تيرزيتش على القائد ماركو رويس وقطب الدفاع الدولي ماتس هوملس على دكة البدلاء، فحمل الدولي الانكليزي الواعد جود بيلينغهام شارة القائد. كما لعب الدولي العاجي سيباستيان هالر أساسيا للمرة الاولى في المسابقة مع ناديه الجديد عقب تعافيه من سرطان الخصية.

في المقابل، دفع غراهام بوتر بثلاثة وافدين جدد في الانتقالات الشتوية حسب قوانين الاتحاد الأوروبي للعبة، هم البرتغالي جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد الإسباني والأوكراني ميخايلو مودريك القادم من شاختار دانييتسك والأرجنتيني إنسو فرنانديس المنضم من بنفيكا البرتغالي. لكن الثلاثة لم يقدموا الإضافة المطلوبة لتحقيق الفوز، أو التعادل على الاقل.

وأجرى المدرب ثلاث تبديلات على التشكيلة التي تعادلت مع الجار وست هام يونايتد (1-1) السبت في الدوري، فدفع بالسنغالي خاليدو كوليبالي والمغربي حكيم زياش وبن تشيلويل مكان الفرنسي بونوا بادياشيل وموني مادويكي والإسباني مارك كوكوريلا. وضغط بوروسيا دورتموند منذ البداية لكن دون خطورة على مرمى الدولي الإسباني كيبا اريسابالاغا.

وانتظر دورتموند الدقيقة 18 لتهديد مرمى ضيوفه عندما تلقى المدافع الأيسر ماريوس وولف كرة خلف الدفاع من الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام فانطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة لكنه سددها برعونة خارج المرمى. وكاد هالر يفعلها اثر تمريرة من يوليان براندت داخل المنطقة سددها من مسافة قريبة بجوار القائم الايسر للحارس كيبا (27). وأهدر فيليكس فرصة ذهبية لمنح التقدم للنادي اللندني عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من زياش داخل المنطقة فسددها فوق العارضة (32).

وحذا حذوه أديمي بتسديدة مماثلة من حافة المنطقة اثر تمريرة من براندت مرت فوق العارضة (34). وتابع فيليكس إهدار الفرص عندما تلقى كرة رائعة من الألماني كاي هافيرتس داخل المنطقة فتلاعب بالمدافع وولف وسددها من مسافة قريبة في العارضة قبل أن يشتتها الدفاع (38). وكاد وولف يفعلها بتسديدة من حافة المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن البعيد لكيبا (42).

وكان تشلسي الأفضل في بداية الشوط الثاني، وأنقذ الحارس السويسري غريغور كوبل مرماه من هدف محقق بتصديه لركلة حرة مباشرة للمدافع ريس جيمس من خارج المنطقة (55). ورد براندت بتسديدة قوية زاحفة من حافة المنطقة تصدى لها كيبا (58). وجرب فرنانديس حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة بين يدي كوبل (58).

وتابع كوبل تألقه وأبعد تسديدة قوية في الدقيقة 62 لجيمس من داخل المنطقة إلى ركلة ركنية ارتدت بهجمة قادها أديمي اثر تلقيه كرة من المدافع الدولي البرتغالي رافايل غيريرو فانطلق من منتصف الملعب وتلاعب بفرنانديس وتوغل داخل المنطقة مراوغا كيبا قبل أن يسددها بيمناه داخل المرمى الخالي (63). وأبعد إيمري دجان كرة من خط المرمى اثر تسديدة قوية لكوليبالي من مسافة قريبة تصدى لها الحارس كوبل وكانت في طريقها الى معانقة الشباك (78).

وسدد فيليكس كرة زاحفة من داخل المنطقة تصدى لها كوبل (83). وحرم كوبل فرنانديس من التعادل بإبعاده ببراعة تسديدته القوية من خارج المنطقة الى ركنية (90+5).

ووضع بنفيكا قدماً في ربع النهائي بفوزه الثمين على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدفي جواو ماريو (51 من ركلة جزاء) والبرازيلي دافيد نيريس (88).

وبدأ كلوب بروج المباراة بهجوم ضاغط على مرمى بنفيكا بحثاً عن تسجيل هدف مبكر، لكن حارس بنفيكا اليوناني أوديسياس فلاكوديموس كان بالمرصاد منذ الدقيقة الأولى.

وسجّل أصحاب الأرض هدفاً في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عن طريق دينيس أودوي، لكنه ألغي بداعي التسلل. وحسم بنفيكا المباراة في شوطها الثاني، عندما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 47، انبرى لها ماريو وترجمها هدفاً أول (51). وأهدر اللاعب نفسه فرصة تسجيل الهدف الثاني من تسديدة قوية مرت إلى جوار المرمى، غير أن نيريس استغل خطأ دفاعياً وسجل الهدف الثاني بعد انفراد تام بمرمى الحارس سيمون مينيوليه (88). كما ألغى حكم المباراة هدفاً ثالثاً لبنفيكا بداعي تسلل نيريس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.