تعرّف إلى القائمة النهائية لجوائز "فيفا"

انحصرت القائمة النهائية للمتنافسين على جائزة "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بين الثلاثي الأرجنتيني لونيل ميسي والفرنسيين كيليان مبابي وكريم بنزيمة، حسب ما أفاد الجمعة الاتحاد الدولي للعبة. ويتنافس الزميلان في نادي باريس سان جرمان ميسي، الذي قاد الأرجنتين للتكريس الثالث في تاريخها في مونديال قطر 2022، على حساب منتخب "الديوك" ونجمه مبابي لخلافة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتوج عامي 2020 و2021.

كما دخل مهاجم ريال مدريد الاسباني بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية للمرة الأولى وبلقب مسابقة دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته العام الماضي، طرفاً في الصراع على الجائزة. عند المرشحات لأفضل لاعبة، ضمت القائمة النهائية الإسبانية أليكسيا بوتياس، حاملة اللقب، والانكليزية بيث ميد والاميركية أليكسيس مورغان.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل في العاصمة الفرنسية باريس، في 27 فبراير الحالي، ويتم اختيار الفائزين والفائزات من قبل لجنة تحكيم دولية مكونة من المدربين الحاليين لجميع المنتخبات الوطنية للسيدات والرجال وقادة هذه المنتخبات وصحافي متخصص من كل دولة يمثلها منتخب وطني. وعند المدربين، يتنافس الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الفائز بمونديال قطر 2022، والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا والإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي الانكليزي).

اما في فئة السيدات، فقد انحصرت المنافسة بين الفرنسية سونيا بومباستور الفائزة بدوري أبطال أوروبا مع ليون، والسويدية بيا سوندهاج مدربة البرازيل، والهولندية سارينا فيغمان التي توجت بطلة أوروبا عام 2022 مع منتخب إنكلترا. وكان الاتحاد الدولي للعبة أعلن الأربعاء، قائمته النهائية لاختيار أفضل حارس مرمى للعام 2022، وضمّت حارس المنتخب المغربي وإشبيلية الإسباني ياسين بونو الذي برز مع "أسود الأطلس" في مونديال قطر 2022. إضافة إلى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، وبطل العالم مع منتخب الأرجنتين حارس أستون فيلا الإنكليزي إيميليانو مارتينيس.

وضمت اللائحة النهائية لجائزة بوشكاش لأفضل هدف الثلاثي الفرنسي ديميتري باييت لاعب مرسيليا (في مرمى باوك سالونيكي اليوناني) والبرازيلي ريشارليسون (في مرمى صربيا في مونديال قطر) والبولندي مارتشين أوليكسي لاعب فارتا بوزناني (في مرمى ستال جيشوف).