الاتحاد الآسيوي: اختيار أفضل لاعب في القارة يعتمد على نظام النقاط

كشف مصدر رسمي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تطور معايير اختيار أفضل لاعب في القارة، خلال السنوات الماضية، في إطار مساعي الاتحاد لتعزيز موضوعية التقييم، وإخضاع المرشحين لمعايير فنية تواكب التطورات المتسارعة في اللعبة.

وتستضيف العاصمة التايلاندية بانكوك حفل إعلان جوائز الاتحاد الآسيوي لعام 2026، يوم 19 نوفمبر الجاري، وسط منافسة بين لاعب الهلال، السعودي سالم الدوسري، ومواطنه مهاجم الأهلي، فراس البريكان، وحارس مرمى تراكتور، الإيراني علي رضا بيرانوند، على جائزة أفضل لاعب في آسيا.

ويتطلع الدوسري إلى الفوز بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما توج بها عامَي 2022 و2025، بينما يسعى البريكان إلى حصدها للمرة الأولى، بعدما أسهم في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وسجل هدف الفوز في المباراة النهائية، أما بيرانوند، فيدخل المنافسة بعد ظهوره اللافت مع منتخب بلاده في مونديال 2026، ومساهمته في بلوغ تراكتور دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح مصدر رسمي في الاتحاد الآسيوي لـ(د.ب.أ) أن اختيار الفائز كان يعتمد في السابق على قائمة مختصرة يعدها الاتحاد الآسيوي، قبل حسم النتيجة من خلال تصويت مدربي الاتحادات الوطنية الأعضاء، لكن الاتحاد اتجه لاحقاً إلى اعتماد منهجية أكثر موضوعية، تقوم على نظام للنقاط يُستخدم في تقييم الترشيحات المقدمة من الاتحادات الوطنية.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية بالاتحاد تتولى اعتماد المعايير ونظام النقاط، فيما تتابع الإدارة الفنية مؤشرات أداء اللاعبين والتطورات المتعلقة باللعبة، وتجري الدراسات اللازمة قبل تقديم توصياتها بشأن توزيع النقاط إلى اللجنة الفنية لدراستها وإقرارها.

وأضاف أن المعايير الحالية تستند إلى الإطار الذي اعتمد عام 2015، لكنها خضعت منذ ذلك الحين لمراجعات وتعديلات جوهرية لمواكبة تطور مؤشرات قياس أداء اللاعبين والمسابقات الجديدة وغيرها من المتغيرات، مع مراجعة نظام النقاط والأوزان المخصصة لكل معيار بصورة دورية. وكشف المصدر أن اللجنة الفنية اعتمدت أحدث نسخة من معايير التقييم ونظام النقاط، في سبتمبر 2026.

وفيما يتعلق بإمكانية نشر النتائج التفصيلية للتقييم والنقاط التي حصل عليها كل مرشح، أوضح المصدر أن نظام النقاط وآلية التقييم يظلان ضمن الإجراءات الداخلية للاتحاد، ولا توجد خطط حالياً للإعلان عن هذه التفاصيل، مضيفاً أن الحفاظ على سريتها يسهم في إبقاء عنصر الترقب والإثارة حتى إعلان الفائز.