قمة مصرية جزائرية في انطلاق أبطال إفريقيا غداً

تنطلق النسخة الـ27 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بشكلها الحديث والـ59 منذ إطلاقها، على وقع قمة مصرية - جزائرية قوية بين الزمالك وضيفه شباب بلوزداد الجمعة في القاهرة في غياب الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب ووصيفه الأهلي المصري بسبب مشاركتهما في مونديال الأندية في المغرب.

ويحل شباب بلوزداد بطل الجزائر في المواسم الثلاث الأخيرة والساعي الى لقب قاري أول في تاريخه، ضيفاً ثقيلاً على الزمالك بطل الدوري المصري في الموسمين الماضيين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المجموعة "الحديدية" الرابعة والتي تضم أيضاً الترجي التونسي والمريخ السوداني.

ويعاني الفريقان هذا الموسم وبنسب متفاوتة، فالزمالك يمر بمرحلة انعدام توازن اثر نتائج متواضعة في الآونة الأخيرة في الدوري المحلي اذ حقق فوزاً يتيماً في مبارياته السبع الأخيرة، وآخرها خسارة مذلة أمام فاركو بثلاثية نظيفة الاثنين الماضي في المرحلة السابعة عشرة ما أدى إلى تراجعه في الترتيب الى المركز الرابع.

ويتطلع فريق "القلعة البيضاء" الى لقبه السادس قارياً والأول منذ 2002، ولا سيما أن مسابقة دوري الأبطال ستتحول الى أولوية للفريق بعد توسع الفارق مع خصمه التقليدي الأهلي متصدر الدوري وبالتالي تقلص حظوظه في الاحتفاظ باللقب. ويعاني فريق المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا من ابتعاد العديد من لاعبيه عن مستواهم الحقيقي، فضلاً عن رحيل عدد آخر من النجوم الذين قادوه الى الألقاب المحلية في المواسم الأخيرة وفي مقدمتهم المغربي أشرف بنشرقي وطارق حامد.

ويتطلع شباب بلوزداد الى تحقيق انطلاقة مثالية في المجموعة الصعبة والعودة الى قواعده بنتيجة إيجابية. وحرص مدربه التونسي نبيل الكوكي على إبقاء لاعبيه بعيداً عن الأمور الإدارية التي أدت الى إقالة رئيس النادي محمد بن حاج لأسباب إدارية ولعدم الإيفاء بوعود أطلقها بعقد صفقات انتقال ضخمة خلال الانتقالات الشتوية.

وفي المجموعة عينها، يستضيف الترجي الطامح الى لقب قاري خامس في دوري الأبطال، المريخ السوداني السبت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس. ويدخل فريق "باب سويقة" اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز العريض على البنزرتي 4-صفر في الدوري المحلي وتصدره مجموعته قبل انطلاقة مرحلة الحسم.

وكان المريخ انخرط في معسكر اعدادي في القاهرة استعداداً للمباراة بقيادة المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو. وتحوم الشكوك حول مشاركة العديد من لاعبي المريخ بينهم البرازيلي رافايل داسيلفا وصانع اللعب أحمد حامد التش. ويبحث الرجاء البيضاوي المغربي عن اللقب القاري الرابع في المسابقة، والأول منذ نحو ربع قرن، حيث يأمل في افتتاحية قوية لمشواره عندما يستضيف فايبرز الأوغندي الذي يشار للمرة الأولى السبت على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء. وستكون المواجهة مهمة أمام "النسر الأخضر" من أجل مصالحة جماهير بعد النتائج المتذبذبة في الدوري المحلي وآخرها السقوط أمام أولمبيك آسفي 1-3 ثم تغلب بصعوبة على اتحاد طنجة متذيل الترتيب 2-1.

ويدرك المدرب التونسي للفريق المغربي منذر الكبير أهمية هذه المباراة التي سيخوضها في غياب جماهيره لأسباب انضباطية. ويمتلك عدد كبير من لاعبي الرجاء التجربة والخبرة القارية ولا سيما الحارس أنس الزنيتي وعبد الإله مدكور وزكريا حدراف. كما يلتقي حوريا كوناكري الغيني مع ضيفه سيمبا التنزاني ضمن المجموعة ذاتها.

ويستهل شبيبة القبائل الجزائري عودته الى المسابقة الاكبر والمتوج بلقبها عامي 1981 و1990، من العاصمة الأنغولية لواندا حيث يواجه بترو أتلتيكو الأحد ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم الوداد وفيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي اللذين تأجلت مواجهتهما إلى الثالث من مارس المقبل.

وفي المجموعة الثانية، يستهل ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي مشواره القاري باستقبال الهلال السوداني في بريتوريا، فيما تأجلت مواجهة الأهلي مع كوتون سبور الكاميروني الى الثالث من الشهر المقبل.