كأس العالم للأندية.. ماذا قال مدرب الأهلي عن مواجهة سياتل وريال مدريد؟

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي المصري عن مواجهة فريقه ضد سياتل الأميركي، المقررة السبت (21:00 بتوقيت الإمارات)، ضمن منافسات كأس العالم للأندية هذا الموسم، وذلك بعد فوز الأهلي على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في الدور التمهيدي من البطولة.

وقال كولر في تصريحاته لوسائل الإعلام على هامش مران الأهلي الختامي قبل مواجهة سياتل: "مدرسة سياتل مُختلفة تماما عن أوكلاند، فهي مدرسة تميل إلى الكرة اللاتينية، لديهم لاعبين يملكون المهارات المميزة، لكننا نملك أيضا لاعبين مميزين ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".

وعن إمكانية مواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي حال تخطي عقبة سياتل قال: "نفكر في المباراة القادمة فقط أمام سياتل، مواجهة أوكلاند الماضية كانت بالنسبة لنا مهمة، والمباراة لم تكن سهلة، فكل الفرق تواجه الأهلي بقوة لكننا حضرنا بشكل مميز للمواجهة، ونجحنا في تحقيق الفوز، وسياستي دائما بأن المباراة المقبلة هي أهم مباراة، لذلك مباراة سياتل هي الأهم لا أنظر إلى أبعد من ذلك، أو أنظر خلفي".

وحقق الأهلي الفوز على أوكلاند بثلاثية ليصعد لمواجهة سياتل في ربع النهائي، والفائز من مواجهة السبت سيخوض مواجهة قوية ضد ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.