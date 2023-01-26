الاتحاد و«السوبر» السعودي.. أول اختبار جدي لرونالدو مع النصر

يخوض النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو اختباره الجدي الأول مع النصر السعودي منذ قدومه الشهر الماضي بصفقة خيالية، عندما يلاقي الاتحاد اليوم في نصف نهائي الكأس السوبر السعودية، فيما يتواجه الهلال مع الفيحاء في نصف النهائي الثاني.

وكان النصر خرج فائزاً في الظهور الرسمي الأول لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، قبل أيام أمام الاتفاق بهدف وحيد، ما أبقاه في صدارة الدوري السعودي بفارق نقطة عن الهلال. وتغير نظام كأس السوبر السعودية في السنوات الماضية، لتصبح بمشاركة أربعة أندية.

والتقى النصر والاتحاد هذا الموسم في الدوري المحلي، وانتهت المباراة التي شهدت طرد لاعب من كل فريق بالتعادل السلبي، علماً أن الاتحاد فاز الموسم الماضي ذهاباً وإياباً (3-1 و3-0).

ويريد رونالدو بشدة تدشين أول أهدافه مع النصر، منذ صفقة انتقاله القياسية التي تحدثت وسائل إعلام عالمية عن أنها تصل إلى 400 مليون يورو لسنتين.

وظهر رونالدو لأول مرة مع فريق نجوم النصر والهلال في مباراة موسم الرياض وسجل هدفين أمام سان جرمان الفرنسي، لكنه في اللقاء الأول بقميص النصر لم يسجل قبل أيام، وينتظر منه «العالمي» أن يسجل اليوم في مباراة مهمة، كما أن اللقاء يعتبر نوعاً ما ثأرياً للنصر ضد مهاجمه السابق، المغربي حمدالله الذي رافق انتقاله من النصر إلى الاتحاد جدل كبير.

ويعيش الفريقان موسماً مميزاً، حيث لم يتعرض كل منهما سوى لخسارة واحدة، على غرار الهلال.

ويحتل الاتحاد حالياً المركز الثالث في الدوري بفارق نقطتين عن النصر بعد 14 مباراة.

وتشهد المباراة مشاركة نجوم مميزين، مثل حمدالله والبرازيليين رومارينيو وإيغور ومارسيلو، والمصريين طارق حامد وأحمد حجازي في الاتحاد، ورونالدو والبرازيليين تاليسكا وغوستافو والحارس الأرجنتيني أغوستين روسي.

• لم يتعرض النصر والاتحاد سوى لخسارة واحدة خلال الموسم الجاري، على غرار الهلال.