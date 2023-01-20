وفاة لاعب كرة قدم بعمر 25 عاماً

أعلن نادي شارلوت الأمريكي لكرة القدم، الخميس، وفاة لاعبه، أنتون والكس، عن عمر يناهز 25 عاما.

وتوفي المدافع الإنجليزي الذي لعب سابقا في صفوف توتنهام، بحسب بيان النادي الأمريكي، إثر حادث قارب في ميامي، الأربعاء، حيث وصل النادي إلى فلوريدا لبدء معسكر تدريبي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وبدأ والكس مسيرته مع فريق توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوليو 2013.

ونجح والكس لاحقا خلال مسيرته مع كل من بورتسموث وأتلانتا يونايتد الأمريكي، قبل أن ينتقل إلى شارلوت في عام 2022.

وغرد نادي توتنهام قائلا: "نشعر بحزن عميق لسماع وفاة اللاعب السابق أنتون والكس.. أفكار الجميع في النادي مع أسرته وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية.

يذكر أنه في عام 2016، أدى حادث تحطم قارب قبالة شاطئ ميامي إلى مقتل لاعب دوري البيسبول، وهو خوسيه فرنانديز، نجم فريق ميامي مارلينز.

وقالت السلطات وقتها، إن فرنانديز وشخصين آخرين لقوا حتفهم عندما اصطدم قاربهم برصيف.