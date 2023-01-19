بعد أحداث ملعب البصرة.. موقف الجمهور العماني من حضور نهائي "خليجي 25" (فيديو)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "خليجي 25" عن عودة الجماهير العمانية من مطار البصرة الدولي إلى مسقط بعد اكتظاظ ملعب جذع النخلة عن بكرة أبيه صباح اليوم الخميس لمتابعة المباراة النهائية بين العراق وعمان.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان صحافي: "بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عمان وحفاظاً على سلامة الجماهير العمانية ودعماً للأشقاء في العراق لإنجاح اللقاء الختامي فقد تقرر عودة الجمهور المتواجد في مطار البصرة الدولي إلى سلطنة عمان".

وأضافت: "ننوه للجماهير الموجودة في محيط الاستاد ببعدم القدوم للملعب وذلك لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير".

مقاعد الجمهور العماني أصبحت في القلب ..#كاس_الخليج pic.twitter.com/Lwdg0USStS — إبراهيم الجهضمي (@AboAlhajras1) January 19, 2023

يذكر أن أكثر من 150 ألف مشجع احتشدوا في محيط استاد البصرة بحثاً عن مقعد لحضور المباراة النهائية في وقت امتلأ الملعب بأكمله، ولم يتمكن عدد كبير ممن يمتلكون تذاكر المباراة من الدخول للملعب، في وقت استحوذت الجماهير العراقية على المقاعد التي كانت مخصصة للجمهور العماني، ولدى سؤال أحد أعضاء اللجان المنظمة للمباراة كان رده: "الجمهور العماني مكانه في القلب"، وليس على المدرجات.

وأدى تدافع الجماهير في محيط الاستاد إلى وفاة مشجع وإصابة العشرات مما دفع محافظ البصرة أسعد العيداني إلى التلويح بإلغاء المباراة أو نقلها إلى دولة مجاورة، قبل أن تستقر الأمور على إقامتها في موعدها.