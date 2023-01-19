مان سيتي.. يتصدر أندية العالم الأعلى في إيرادات الموسم الماضي

احتلت الأندية الإنجليزي أكثر من نصف المراكز العشرين الأولى في دوري ديلويت المالي لكرة القدم (تصنيف لأندية كرة القدم العالمية من حيث الإيرادات الناتجة عن عمليات كرة القدم) للمرة الأولى، حيث حافظ مانشستر سيتي على صدارة الترتيب. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هيمنة الدوري الإنجليزي الممتاز على كرة القدم العالمية للأندية تم تأكيدها من خلال تقرير شركة الخدمات المالية لعام 2023، والذي أشار لوجود 11 ناديا إنجليزيا في أول عشرين مركزا حققوا أعلى إيرادات في موسم 2021 / 2022.

ولاتزال عائدات البث التليفزيوني للدوري الإنجليزي الممتاز الأعلى في العالم، ووجد التقرير أن 16 ناديا - 80 في المئة من الدوري- تواجدوا في أول 30 مركزا بالدوري المالي لموسم 2023. ووفقا للتقرير، أنتج مانشستر سيتي 1ر619 مليون جنية إسترليني (763 مليون دولار) في موسم 2021 / 2022، بما في ذلك رقم قياسي بالدوري الإنجليزي من حيث الإيرادات التجارية بلغ 330 مليون جنيه إسترليني. وحقق ليفربول أعلى مركز في تاريخه على الإطلاق، محتلا المركز الثالث، في تاريخ الاستطلاع الذي بدأ قبل 26 عاما، محققا عائدات بلغت 3ر594 مليون جنية إسترليني.

وكان ليفربول في المركز السابع في الدوري المالي السابق، ولكن أدائه في 2021 / 2022 - بما في ذلك وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا- جعله يقفز أمام مانشستر يونايتد للمرة الاولى. ودخل فريق ليدز في قائمة أول 20 ناديا للمرة الأولى منذ 2002 / 2003، حيث احتل المركز الثامن عشر، فيما عاد نيوكاسل لقائمة افضل 20 ناديا محتلا المركز العشرين.

وظل ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، في المركز الثاني، ولكن غريمه التقليدي برشلونة تراجع من المركز الرابع إلى السابع على خلفية انخفاض إيرادات البث بنسبة 13 في المئة. وكشف التقرير أن عائدات الناديين لم تصل بعد لمستويات ما قبل الجائحة، حيث أن الناديين ما زالا ملتزمين بفكرة إقامة دوري السوبر والأوروبي. وكان الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الوحيد من الدوريات الخمس الكبرى الذي شهد زيادة في الإيرادات من مبيعات البث في أحدث دورة.