بث مباشر.. حفل أسطوري لتقديم رونالدو إلى جماهير النصر السعودي

يقدم نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 سنة)، اليوم الثلاثاء، على ملعب "مرسول بارك"، للمرة الأولى أمام الآلاف من مشجعي نادي النصر السعودي في الرياض، بعد قراره بمغادرة قارة أوروبا ولعب كرة القدم على المستوى العالمي للفوز بعقد قيمته 200 مليون يورو في سنتين ونصف.

وكانت الطائرة الخاصة التي كانت تقل رونالدو قد حطت مساء الإثنين وسط أجواء ماطرة وباردة، استعدادا لتقديمه في اجواء حماسية وجنونية الثلاثاء.

وتزينت الشوارع الرئيسية في العاصمة السعودية، بلوحات كبيرة مضيئة حملت صور رونالدو بقميص النصر الأزرق والأصفر مع كلمات "هلا رونالدو".

ووقع رونالدو مع النصر عقداً حتى يونيو 2025 تقدّر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الانكليزي بالتراضي إثر مقابلة تلفزيونية انتقد فيها بشدة ناديه ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.

ويمثل اللعب للنصر، بطل الدوري السعودي تسع مرات، تراجعا في مسيرة "الدون" والتي شهدت فوزه بأبرز الألقاب العالمية مع كل من يونايتد وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.