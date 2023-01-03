6 ملايين متابع للنصر السعودي على «إنستغرام» بعد صفقة رونالدو

أسهم تعاقد نادي النصر السعودي مع الأسطورة كريستيانو رونالدو في تأثير تاريخي غير مسبوق على «العالمي» إلكترونياً، بعدما شهدت منصات التواصل الاجتماعي للنادي السعودي تطوراً كبيراً.

ويُعد حساب النصر على «إنستغرام» الأكثر تطوراً بعدما ارتفع عدد المتابعين للحساب الرسمي للنادي من 800 ألف متابع إلى أكثر من 6.3 ملايين متابع، بعد يومين فقط من التعاقد مع «صاروخ ماديرا».

ونشر رونالدو صورة له بتيشيرت نادي النصر على حسابه الرسمي على «إنستغرام»، حققت أكثر من 31 مليون إعجاب، وهو الرقم الذي تحقق في 24 ساعة فقط، لتقفز الصورة وتدخل ضمن الصور الأكثر إعجاباً في قائمة «إنستغرام» لعام 2022، ويتحول رونالدو لأكثر شخصية موجودة ضمن قائمة أكثر صور تحقيقاً للإعجاب عبر «إنستغرام» في عام 2022.

وقال كريستيانو رونالدو في المنشور: «إنه متشوق لدوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جداً، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم معاً بتحقيق المزيد من النجاحات».

كما قام رونالدو بإضافة حساب نادي النصر بالعربي والإنجليزي، ضمن متابعيه في «إنستغرام»، إذ كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأن معدل أرباح رونالدو عن كل منشور عبر «إنستغرام» بلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني في 2022.

وذكر حساب نادي النصر على مواقع التواصل بأن «التوقيع مع رونالدو لن يلهم النادي لتحقيق نجاحات أكبر فحسب بل سيلهم الدوري، أمتنا ومستقبل أجيالنا، أولادنا وبناتنا ليكونوا أفضل نسخة من أنفسهم»، وتابع الحساب مرحباً بكريستيانو رونالدو ببيته الجديد النصر السعودي.

في المقابل، لم يختلف الوضع بالنسبة إلى حساب النصر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الذي ارتفع من مليوني متابع إلى 3.4 ملايين متابع في أقل من 12 ساعة عقب الإعلان عن التوقيع مع النجم البرتغالي.

وشهد الإقبال على شراء قميص نادي النصر بالرقم 7 الذي سيرتديه رونالدو إقبالاً كبيراً، إذ ذكرت صحيفة الاقتصادية أن القمصان التي تم طرحها نفدت ببيع أكثر من 5000 قميص في يوم واحد بنحو مليوني ريال سعودي.