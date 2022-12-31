علاقة قوية ربطت الإمارات وبيليه.. بدأت بالنصر

ارتبط الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي تم الإعلان عن وفاته أول من أمس، بالإمارات عبر علاقة وثيقة على مدار 49 عاماً، منذ زيارته الأولى للدولة في 1973 إذ كان خوض مباراة ودية أمام النصر نقطة انطلاق علاقة أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم بدولة الإمارات.

وزار «بطل العالم ثلاث مرات» الدولة للمرة الأولى مع فريق سانتوس في 1973 عندما خاض مباراة ودية أمام النصر في اللقاء الذي أقيم في الموقع الحالي لصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وكان يسمى وقتها «الاستاد الرياضي»، وحضر اللقاء عدد كبير من الجماهير لدرجة أن الكثيرين جلسوا على العشب، وكان من ضمن الحضور حينها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وانتهت المباراة بفوز سانتوس 4-1، وأحرز هدف «العميد» اللاعب عوض مبارك. وعقب تلك الزيارة بعامين غادر بيليه فريق سانتوس، وانتقل إلى فريق نيويورك كوزموس الأميركي الذي استمر معه نحو عامين، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

وبلغت عدد زيارات أسطورة البرازيل إلى الإمارات سبع مرات لخوض مباريات استعراضية أو لأغراض دعائية. وزار بيليه، الإمارات، مجدداً في 1982 وكانت له جولة في أبوظبي ودبي، وفي 1994 حضر إلى نادي النصر، وقام بتكريم ناشئي «العميد» أبطال دوري الناشئين في العام نفسه، أما الزيارة الرابعة لبيليه فكانت في 1999، وجدد زيارته إلى الدولة في 2001، إذ قام بجولة في أروقة مبنى اتحاد الكرة، كما عاد في 2007 وزار أبوظبي.

في المقابل، أصبح بيليه سفيراً عالمياً لطيران الإمارات في 2014 خلال مؤتمر صحافي في دبي، بعد أن أعلنت «طيران الإمارات» التعاقد معه قبل انطلاق كأس العالم في البرازيل.

وكان «الأسطورة الراحل» قد عبر عن دهشته للنمو الهائل الذي شهدته الإمارة والإنجازات الكبيرة التي حققتها، إذ قال خلال المؤتمر وقتها: «رسخت دبي سمعة رفيعة على الساحة العالمية، وقد تطورت كثيراً عما كانت عليه عندما قمت بزيارتها للمرة الأولى في السبعينات، فأنا أرى الآن مدينة مزدهرة تحظى ببنية أساسية متطورة للسياحة والأعمال، ولديها القدرة على الترحيب بالعالم والتواصل معه». والمفارقة أن بيليه استعاد ذكريات مباراة سانتوس أمام النصر وذلك حينما قدم له لاعبا النصر السابقين محمد كاهور ومحمد الكوس صورة تذكارية جمعتهما به على أرضية الملعب في عام 1973.

• بيليه كان سفيراً عالمياً لـ «طيران الإمارات» في 2014.

• زار الدولة للمرة الأولى مع فريق سانتوس في 1973.