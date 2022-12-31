بيليه لديه 3 زوجات و7 أبناء.. وثروته 100 مليون دولار

توفي إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو بيليه «الجوهرة السوداء»، أول من أمس، عن عمر يناهز 82 عاماً بعد معاناة مع مرض السرطان وبدأ الحديث عن ورثة الأسطورة البرازيلية.

وقال الأطباء إن الوفاة جاءت بسبب «فشل أعضاء في جسمه بالقيام بوظائفها بسبب تداعيات سرطان القولون».

وقال موقع «راديوجورنال» البرازيلي إن لدى بيليه سبعة أبناء، هم: كيلي (55 عاماً) التي رافقت «الملك» أثناء علاجه، إدينو (52 عاماً)، وجنيفر (53 عاماً) من زواجه الأول، بالإضافة إلى التوأم جوشوا وسيليست (24 عاماً) من زواجه الثاني. وعلى الرغم من أن بيليه اعتزل اللعبة منذ زمن بعيد، إلا أنه ترك أصول ثروة تزيد على 100 مليون دولار، وفق موقع «سيليبريتي نت وورث» الأميركي الراصد لثروات النجوم والمشاهير.