رونالدو يوقع لـ"النصر" السعودي حتى 2025

ذكرت قناة العربية التلفزيونية اليوم الجمعة أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انضم إلى النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لمدة عامين بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي.

وقالت القناة نقلاً عن مصادرها إن النصر تعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق حتى 2025، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأورد حساب صحيفة "الرياضية" السعودية عبر "تويتر" الخبر.

وقالت الصحيفة "النصر يوقع رسمياً مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف".

وكانت صحيفة (ماركا) الإسبانية قد ذكرت أمس الخميس أن النصر ينتظر وصول رونالدو وإتمام التعاقد في أول أيام 2023، ليواصل مشروعه الضخم بضم نجوم لامعين آخرين، أمثال زميله السابق في ريال، سيرجيو راموس.

وأضافت الصحيفة ومقرها مدريد أن مسؤولي النصر يحاولون إقناع راموس (36 عاما) بالانضمام للفريق في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل.

وكان مانشستر يونايتد أعلن فسخ عقده بالتراضي مع رونالدو الشهر الماضي بعد أن قال قائد منتخب البرتغال في مقابلة تلفزيونية إنه شعر بالخيانة من النادي وإنه لا يحترم المدرب إريك تن هاج، لتنتهي الفترة الثانية له مع النادي الذي انضم إليه في أغسطس 2021 بعد فوزه بثمانية ألقاب كبيرة خلال الفترة من 2003 وحتى 2009.