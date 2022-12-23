خسارة مؤلمة لممثلي السلة السورية في افتتاح "سوبر-غرب آسيا"

تعرض ممثلي السلة السورية، فريقي "الكرامة" و"أهلي حلب" لخسارتين مؤلمتين في افتتاح منافسات دوري مجموعات بطولة "سوبر-غرب آسيا"، جاءت للكرامة أمام النفط العراقي بنتيجة (66-89) في مباراة جمعتهما على صالة الفيحاء في العاصمة السورية دمشق، ولـ "أهلي حلب" أمام ضيفه الأرثوذكسي الأردني بواقع (40-59) في لقاء أقيم على صالة الحمدانية في حلب.

ولم يظهر بطل ووصيف دوري السلة السورية للموسم الماضي "أهلي حلب" و"الكرامة" بالمستوى المطلوب، بعد أن نجح لاعبو "النفط العراقي" في أنهاء الربع الأول متفوقين على الكرامة بواقع "25-8"، قبل أن يجدد العراقيين تقدمهم مع نهاية الشوط الأول بنتيجة (50-26) بنيلهم الأفضلية في الربع الثاني (25-18).



ومع انطلاق الشوط الثاني عاود النفط العراقي توسيع الفارق، بإنهاء الربع الثالث متفوقاً بواقع (18-13)، قبل أن يتمكن الكرامة من نيل أفضلية خجولة في الربع الرابع والأخير بواقع (27-21).



بدوره عرف الأرثوذكسي الأردني كيفية حسم لقائه أمام "أهلي حلب" بنيل الأردنيين الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (13-7 و18-6 و11-9)، فيما اكتفى لاعبو "أهلي حلب" بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (18-17).



وأودت خسارة الكرامة، بإقالة مدرب الفريق خالد أبو طوق، وإيكال إدارة النادي المهمة لمدرب الوثبة السابق عزام الحسين لتولي الإدارة الفنية للكرامة.