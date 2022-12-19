أرقام قياسية تحطمت في كأس العالم قطر 2022.. بطلها ميسي

أسدل الستار، أمس، عن مونديال "قطر 2022"، بتتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز في النهائي على حامل لقب النسخة الماضية المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح، إلا أن بطولة قطر فرضت نفسها بقوة واحدة من أقوى نهائيات كأس العالم، تخللها تحطيم ثمانية أرقام قياسية.

وكشفت موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الأرقام القياسية التي تحطمت في نسخة "قطر 2022"، أبرزها جاء بشعار الأرجنتين ونجمهم ليونيل ميسي

"الإمارات اليوم" ترصد بالاستناد إلى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأرقام الثمانية التي تحطمت خلال مونديال "قطر 2022"، على النحو التالي:



1

كأس العالم "قطر 2022" يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في بطولة واحدة، بإجمالي 172 هدفاً، متخطياً بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في نسختي فرنسا 1998، والبرازيل 2014 البالغ 171 هدفاً.



2

قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي ينفرد بالرقم القياسي لعدد الدقائق التي لعبها بتاريخ مشاركاته في كأس العالم منذ 2006، بواقع 2314 دقيقة، محطماً الرقم السابق المسجل باسم الإيطالي باولو مالديني البالغ 2217 دقيقة.



3

أصبح المنتخب الأرجنتيني المتوج، أول منتخب يحمل لقب كوبا أميركا ويتوج مباشرة بكأس العالم، كما بات منتخب "التانغو" ثاني منتخب يحرز كأس العالم بعد خسارته لمباراته الافتتاحية في البطولة، وذلك بعد إسبانيا التي خسرت أولى مبارياتها في 2010 وتوجت باللقب.



4

انفرد حارس المنتخب الفرنسي هوغو لوريس، بالرقم القياسي لعدد الدقائق التي لعبها حارس مرمى في نهائيات كاس العالم، وذلك بإجمالي 1830 دقيقة، متقدماً على حارس مرمى المنتخب الألماني مانويل نوير حامل الرقم القياسي السابق بإجمالي 1770 دقيقة.



5

بات ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، وبعمر 44 عاماً و216 يوماً، أصغر مدرب يحرز رقب كأس العالم منذ مواطنه سيسار يمنوتي الذي توج مع الأرجنتين في كأس العالم 1978، حين فاز منتخب "التانغو" في النهائي على نظيره الهولندي (3-1).



6

رقم قياسي جديد طال الأسطورة ليونيل ميسي، الذي أصبح أول لاعب يخسر نهائي كأس العالم مع شارة القائد، وذلك أمام ألمانيا في مونديال (2014) بهدف دون رد، ويعود ليفوز في نهائي أخر مع شارة القيادة أيضاً وذلك في "قطر 2022".



7

فرض التعادل الإيجابي لطرفي نهائي "مونديال قطر"، في وضع الأرجنتين على قائمة ثالث المنتخبات بتاريخ نهائيات كأس العالم التي تخوض 11 وقتاً إضافياً، بالتساوي مع كل من منتخبي إيطاليا وألمانيا.



8

كأس العالم "قطر 2022" أكثر البطولات بتاريخ المونديال التي تصل مبارياتها إلى ركلات الترجيح، بواقع خمس مباريات، بداية من لقائي اليابان مع كرواتيا، والمغرب أمام إسبانيا في ثمن النهائي، متبوعاً بلقائي كرواتيا أمام البرازيل والأرجنتين مع هولندا في ربع النهائي، وأخرها الأرجنتين وفرنسا في النهائي.