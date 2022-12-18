نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا اليوم.. كل ما تريد معرفته عن المباراة

يسدل الستار على كأس العالم قطر 2022 اليوم الأحد بمواجهة من العيار الثقيل تجمع فرنسا والأرجنتين في مباراة تاريخية يبحث من خلالها المنتخبين عن التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، كما تجمع المباراة بين جيلين الأول بقيادة الأسطورة ميسي الذي يخوض مباراته الأخيرة في كأس العالم اليوم، أمام النجم الصاعد وخليفة بيليه، النجم الفرنسي كليان مبابي.

كما سيكون هناك صراع من نوع أخر بين ميسي ومبابي على لقب هداف كأس العالم، إضافة إلى ترتيب صناع الأهداف والعديد من الأمور الأخرى التي وصل إليها منتخبي الأرجنتين وفرنسا في نهائي العرس الكروي العالمي.

وحسم المنتخب الكرواتي المركز الثالث في البطولة عقب الفوز على المغرب في مباراة قوية، لينهي ملحمة المغرب في المركز الرابع بالمونديال، والغريب في المربع الذهبي والمباراة النهائية هو أن المنتخبين اللذين خاضا مباراة تحديد المركز الثالث وهما المغرب وكرواتيا، أخرجا البرتغال والبرازيل من كأس العالم، بينما خسرت الأرجنتين وفرنسا من السعودية وتونس وكلاهما ودعا من الدور الأول للبطولة.

توقيت المباراة

ستتجه الأنظار اليوم إلى استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، الذي يحتضن المباراة النهائية بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

طاقم التحكيم

يقود المباراة النهائية الحكم البولندي سيمون مارشينياك، وخاض الحكم البولندي مباراتين في كأس العالم الأولى شهدت فوز فرنسا على الدنمارك، بينما جمعت المباراة الثانية بين الأرجنتين وأستراليا في دور الـ 16، ويعاونه مواطنيه بافل سوكولنيتسكي، وتوماش ليستكيفيتش.

الجوائز المالية

يحصل الفريق الفائز اليوم على مبلغ 42 مليون دولار، وهي أعلى مكافأة في تاريخ البطولة، بينما يحصل الوصيف على 30 مليون دولار، وحصل صاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار مقابل 25 مليون دولار للمنتخب المغربي رابع المونديال.

الجوائز الفردية

سيتم الكشف اليوم عن جائزة الكرة الذهبية وتمنح لأفضل لاعب في المونديال، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف المونديال، والحذاء الفضي لوصيف هداف المونديال، وجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى.