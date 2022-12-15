ترتيب الهدافين بعد ختام نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

لم تشهد مباراة الدور نصف النهائي الثانية التي جمعت بين فرنسا والمغرب أي تغيير في سلم المنافسة على صدارة هدافي بطولة كأس العالم حيث لم ينجح المنافسين كليان مبابي وأوليفيه جيرو، نجوم فرنسا وهدافي البطولة في الوصول إلى الشباك ليبقيا عند رصيدهما السابق 5، 4 أهداف في البطولة ويبقي الصراع حتى المباراة الأخيرة في المونديال للمنافسة مع ميسي على هداف كأس العالم.

وفاز المنتخب الفرنسي بهدفين دون مقابل على المغرب ليصعد إلى المباراة النهائية بينما يخوض فريق المغرب مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا.

وكان الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قد عادل عدد الأهداف الذي أحرزها الهداف الفرنسي كليان مبابي 5 أهداف عقب احراز هدف في مباراو كرواتيا، وأحرز المهاجم الشاب خوليان ألفاريس، هدفين ليزاحم في صراع صدارة الهدافين أيضاً، وسيكون الصراع شرس بين ثنائي الأرجنتين وثنائي المنتخب الفرنسي مبابي وجيرو، في المباراة النهائية لكأس العالم.

وفيما يلي ترتيب الهدافين بعد ثنائية فرنسا في مرمى المغرب.

كيليان مبابي – فرنسا - 5 أهداف - ليونيل ميسي - الأرجنتين 5 أهداف

أوليفييه جيرو – فرنسا- 4 أهداف - خوليان ألفاريس- الأرجنتين 4 أهداف

ماركوس راشفورد – إنجلترا – 3 أهداف

بوكايو ساكا – إنجلترا – 3 أهداف

كودي خاكبو – هولندا – 3 أهداف

ريشارليسون - البرازيل - 3 أهداف

غونسالو راموس- البرتغال - 3 أهداف

إينير فالنسيا - الإكوادور – 3 أهداف

ألفارو موراتا – إسبانيا – 3 أهداف