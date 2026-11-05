محطات رسمت مشوار كريستيانو رونالدو مع البرتغال
ما بين 20 أغسطس 2003 و5 نوفمبر 2026 كتب كريستيانو رونالدو مشواراً دولياً خالداً مع منتخب بلاده.
وتالياً أبرز محطات كرستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال:
1- 20 أغسطس 2003 - المباراة الدولية الأولى (شارك كبديل أمام كازخستان)
2 - 12 يونيو2004 - الهدف الدولي الأول (بشباك اليونان في يورو 2004)
3 – 17 يونيو 2006 – أصغر هداف في تاريخ البرتغال بالمونديال (سجل في شباك إيران بعمر 21 سنة و132 يوماً)
4 - 6 فبراير 2007 – ارتدى شارة قيادة البرتغال لأول مرة في تاريخه ضد البرازيل في لقاء ودي
5 – يورو 2012 – كان هداف البطولة بتسجيله 3 أهداف
6 – 10 يوليو 2016 – التتويج بيورو 2016 على حساب فرنسا
7 - 9 يونيو 2019 – التتويج بدوري أمم أوروبا
8 – 8 يونيو 2025 – التتويج دوري أمم أوروبا للمرة الثانية
9 - 30 سبتمبر 2026 - ترك معسكر البرتغال خلال دوري أمم أوروبا عقب لقاء النرويج اعتراضاً على عدم مشاركته في المباراة
10 – 5 نوفمبر 2026 – الاعتزال دولياً
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