ترتيب هدافي كأس العالم بعد ثلاثية الأرجنتين وميسي.. الصدارة تشتعل

عادل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، عدد أهداف الفرنسي كليان مبابي هداف المنتخب الفرنسي برصيد 5 أهداف عقب احراز هدف منتخب بلاده الأول في مرمى كرواتيا، من ركلة جزاء وهي ركلة الجزاء الرابعة التي يحصل عليها الأرجنتين في كأس العالم أحرز منها ميسي 3 أهداف، ليعادل عدد أهداف الفرنسي كليان مبابي الذي يخوض مباراة كبيرة وحماسية أمام المغرب في الدور نصف النهائي.

وشهدت مباريات اليوم التي جمعت الأرجنتين وكرواتيا إحراز 3 أهداف في المباراة أحرز منها ميسي هدف وصنع أخر بينما تكفل المهاجم الشاب الرائع خوليان ألفاريس، بإحراز هدفين ليزاحم في صراع صدارة الهدافين أيضاً، وسيكون الصراع شرس بين ثنائي الأرجنتين وثنائي المنتخب الفرنسي مبابي وجيرو، فيما تبقى من بطولة كأس العالم.

وفيما يلي ترتيب الهدافين بعد هدف ثلاثية الأرجنتين وميسي في نصف النهائي

كيليان مبابي – فرنسا - 5 أهداف - ليونيل ميسي - الأرجنتين 5 أهداف

أوليفييه جيرو – فرنسا- 4 أهداف - خوليان ألفاريس- الأرجنتين 4 أهداف

ماركوس راشفورد – إنجلترا – 3 أهداف

بوكايو ساكا – إنجلترا – 3 أهداف

كودي خاكبو – هولندا – 3 أهداف

ريشارليسون - البرازيل - 3 أهداف

غونسالو راموس- البرتغال - 3 أهداف

إينير فالنسيا - الإكوادور – 3 أهداف

ألفارو موراتا – إسبانيا – 3 أهداف