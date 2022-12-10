تطورات جديدة في مفاوضات النصر السعودي مع رونالدو.. آل معمر يطلب الدعاء (فيديو)

تداولت جماهير نادي النصر السعودي مقطع فيديو لأول رد من رئيس النادي مسلي آل معمر، عن الأنباء المتداولة بشأن اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف "العالمي" خلال شهر يناير المقبل.

وجاء في مقطع الفيديو المتداول على "تويتر" لطفل يسأل آل معمر على هامش المباراة الودية التي جمعت بين النصر وألميريا الإسباني، عن حقيقة انضمام رونالدو إلى النصر.

ورد آل معمر، قائلا: "ماذا تتوقع أنت؟ فيجيب الطفل: لا أعرف، فيرد رئيس النصر قائلا: "إن شاء الله"، طالبا من الطفل النصراوي الدعاء بعد الصلاة، بأن تتم صفقة اللاعب البرتغالي خلال الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة ماركا، ذكرت في وقت سابق أن النصر السعودي أتم الاتفاق مع رونالدو، وأنه سينضم للفريق بشكل رسمي اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.

وأعلن مانشستر يونايتد مؤخرا فسخ تعاقده مع رونالدو بالاتفاق بين الطرفين، على خلفية المقابلة التلفزيونية التي أجراها النجم البرتغالي، وهاجم خلالها مسؤولي النادي ومدرب الفريق إيريك تين هاج.