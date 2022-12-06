موقف "صريح" لزوجة أشرف حكيمي الإسبانية من مباراة المغرب

كشفت هبة أبو خريص زوجة أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي عن موقفها من المواجهة التي ستجمع منتخب بلدها إسبانيا مع المغرب بلد زوجها، والتي ستقام اليوم الثلاثاء (الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات).

وقالت أبو خريص (من عائلة تونسية - ليبية) لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر ببعض من التوتر اليوم.. أنا من مدريد وُلدت وترعرعت فيها، هي مدينتي، وكذلك أنا مشجعة لريال مدريد.. سأساند عائلتي بالطبع، حيث عائلتي سأكون أنا".

وأضافت: "لم نستطع رؤية أشرف منذ أسبوع تقريبا، لكنه مركز في المعسكر، آمل أن يسير كل شيء على ما يرام اليوم.. أيا كانت النتيجة سأفرح، لأن إسبانيا هي بلدي، أنا إسبانية، أحمل إسبانيا في قلبي".

وختمت: "أمس قابلت أليس كامبيلو (زوجة ألفارو موراتا) وقالت لي غدا سنكون أعداء، فقلت لها: لا، لا، أنتِ وأنا سنكون أصدقاءً دوما".