زيدان إقبال للاعبي الكويت: لا تشتموني قبل التأكد من الفوز

أبدى لاعب منتخب العراق زيدان إقبال استغرابه من بعض الاستفزازات التي تعرض لها خلال مباراة «أسود الرافدين» أمام الكويت، التي انتهت بفوز العراق 3-2، وشهدت تسجيله هدفاً جميلاً أسهم في انتصار منتخب بلاده.

وقال إقبال زيدان لـ«الإمارات اليوم»: «تحدثت مع قائد منتخب الكويت، وقلت له إن بعض لاعبي فريقه كانوا يقولون لي إن والدي باكستاني، وأنا قلت لهم إنه ليس لدي أي مشكلة فيما يقولونه، لأن هذا الأمر حقيقة. وقلت لهم أيضاً: تأكدوا أولاً من تحقيق فريقكم الفوز قبل أن توجهوا الشتائم لي».

وأضاف: «في النهاية نحن مسلمون، سواء كنت من أصول باكستانية أو من أصول عراقية، وتركيزي دائماً داخل الملعب، وألعب من أجل مساعدة المنتخب على تحقيق الفوز. لم أصنع المشاكل من قبل، وشاركت مع منتخب العراق في كأس العالم ولم أفتعل أي مشاكل».

وتابع: «احتفالي بعد الانتصار كان طبيعياً، وأنا لا أركز مع ما يقال من الجماهير أو اللاعبين، وكل تركيزي مع المنتخب. نسعى إلى مواصلة الانتصارات وتحقيق أهدافنا في البطولة».