بيمنتا: سعداء بتأهل «الأبيض».. وهدفنا مواصلة الحفاظ على نظافة الشباك

قال مدافع منتخب الإمارات لوكاس بيمنتا إنه يشعر بسعادة كبيرة بعد تأهل «الأبيض» إلى الدور نصف النهائي من «خليجي 27»، مشيراً إلى أن المنتخب نجح خلال أول جولتين في تقديم مستوى أفضل وتحقيق النتائج التي كان يبحث عنها.

وأضاف بيمنتا في حديثه عقب الفوز على البحرين 3-0: «الأهم أننا لا نكتفي بالأداء الجيد، وإنما نحصل أيضاً على النقاط الثلاث، وهذا مهم للجميع. لم تكن مشاعرنا جيدة قبل القدوم إلى هنا، وكنا نعرف أننا بحاجة إلى تقديم شيء أفضل، ونحن نعمل على ذلك في كل مباراة».

وتابع: «سعيد جداً بالمباراتين الأخيرتين، وبالأهداف التي سجلناها، وبالحفاظ على نظافة شباكنا. في السابق كنا نستقبل الكثير من الأهداف، لذلك أنا سعيد جداً، وسعيد بالتأهل اليوم».

وعن أهمية الحفاظ على نظافة شباك «الأبيض» في مباراتين متتاليتين، قال بيمنتا: «هذا يعني لنا الكثير، لأنه في السابق لم يكن ما نقدمه كافياً. الآن أصبح بإمكاننا أن نقدم شيئاً للجميع وللفريق، وهذا يمنح زملاءنا مزيداً من الهدوء والثقة عند التقدم للهجوم».

وختم: «هذه مهمتنا، أن نحاول عدم استقبال الأهداف، وأنا سعيد جداً لأننا نقوم بذلك. علينا أن نحافظ على هذا الأمر ونواصل العمل».