بيليه في حالة مرضية حرجة وطلب خاص من هداف فرنسا

طلب هداف منتخب فرنسا وأفضل لاعب شاب في كأس العالم 2018 كليان مبابي، من متابعيه الصلاة والدعاء من أجل أسطورة كرة القدم في التاريخ البرازيلي بيليه، الذي دخل في مرحلة خطرة من مرضه، وذلك قبل مواجهة فرنسا في دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022.

وذكرت صحيفة برازيلية أن الأسطورة بيليه لم يعد يستجيب للعلاج الكيمياوي من سرطان القولون الذي يعاني منه، وتم إدخاله إلى غرفة العناية التلطيفية، ويذكر أنه تم نقل بيليه إلى المستشفى، بسبب تورم ومشاكل في القلب.

وكتب كبليان مبابي, من متابعيه في موقع "تويتر": "صلوا من أجل الملك بيليه"، وارتبط اسم مبابي بالأسطورة بيليه في كأس العالم 2018 بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ يحرز كأس العالم وهو أصغر من 19 عام بعد الأسطورة بيليه.

وأضافت الصحيفة البرازيلية، أن بيليه تم نقله إلى المستشفى أيضا، بعد وجود تشوش ذهني، مشيرة إلى أن علاجه بالكيماوي من مرض السرطان لم ينجح، كما أصيب أيضا بتورم في جميع أنحاء جسده، وأكد الأطباء وجود مشاكل في القلب.

الأسطورة بيليه، بدأ مسيرته الكروية مبكرا مع نادي سانتوس، وهو يبلغ 15 عاما، ولعب مع منتخب البرازيل لكرة القدم وهو بعمر السادسة عشر، وفاز بـ3 بطولات كأس العالم مع منتخب بلاده خلال أعوام 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.