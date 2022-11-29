إيقاف لاعبي منتخب الإمارات الشامسي وحمد وتغريمهما 400 ألف درهم

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، معاقبة لاعبي نادي الوحدة محمد حسن الشامسي وعبدالله حمد المنهالي بالإيقاف أربع مباريات مع ناديهما وتغريمهما 200 ألف درهم لكل منهما، علي خلفية الخروج دون إذن مسبق من معسكر المنتخب الوطني الأخير الذي أقيم في أبوظبي.

وقالت اللجنة في بيان صحافي: "تابعت لجنة الانضباط النظر في طلب الإحالة الوارد لها أصولاً من لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة والمتعلقة بالتقرير المقدم من الجهاز الإداري للمنتخب الوطني الأول، والذي تضمن خروج لاعبي نادي الوحدة محمد حسن الشامسي، وعبدالله حمد المنهالي من معسكر المنتخب الوطني الأول في أبوظبي دون إذن مُسبق، وقررت اللجنة إيقاف كل لاعب أربع مباريات رسمية مع ناديهما، وتغريم كل منهما "200 ألف درهم".

من جهة أخرى، اطلعت اللجنة على تقرير حكم مباراة البطائح والنصر في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقررت إيقاف ديمبو داربوي لاعب نادي النصر مباراة واحدة وتغريمه مبلغ وقدره "50 ألف درهم" لاعتدائه بالضرب على لاعب الفريق المنافس.

ونظرت لجنة الانضباط المذكرات المقدمة من نادي اتحاد كلباء والمتعلقة بالشكوى المقدمة ضده والمتعلقة بمخالفته للوائح تسجيل اللاعبين، وقررت اللجنة حجز الشكوى للحكم في جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 ديسمبر 2022.

ووجهت عقوبة لفت النظر لفريق فرسان هيسبانيا لمخالفته لائحة المسابقات في دوري الدرجة الأولى.

وقررت خسارة نادي سبورتنج لمباراته ضد نادي رويال في مسابقة دوري الدرجة الثالثة بنتيجة (0 – 3)، بسبب تناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين خلال المباراة.