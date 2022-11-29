ملخص مباريات اليوم في كأس العالم والفرق الصاعدة رسمياً إلى ربع النهائي

انتهت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022 والذي شهد العديد من المفاجآت والنتائج المتميزة، وحتى ألان ضمنت 3 فرق فقط رسميا الصعود إلى دور الـ16 من البطولة بعد أن حققت انتصارين متتالين وهما فرنسا، البرازيل والبرتغال، ليصلا إلى 6 نقاط في البطولة.

وتفصيلا وفي مباريات اليوم التاسع بدأ اليوم بمواجهة رائعة و6 أهداف جمعت الكاميرون وصربيا وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 ليحصد كلا المنتخبين أول نقطه لهما في البطولة، وفي ثاني المباريات نجح المنتخب الغاني في تحقيق أول فوز في مباراة قوية على كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2.

وفي ثالث المباريات نجح المنتخب البرازيلي في تحقيق المهم والفوز بهدف دون مقابل ليصل إلى النقطة السادسة ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا على باقي سويسرا صاحب الثلاث نقاط، وفي قمة مباريات اليوم فاز المنتخب البرتغالي بهدفين دون مقابل على الأوروغواي أحرزهما برونو فرنانديز، ليحقق العلامة الكاملة و6 نقاط والصعود رسميا إلى دور الى دور الـ16.



ترتيب المجموعة السابعة

البرازيل 6 نقاط

سويسرا 3 نقاط

الكاميرون 1 نقطة

صربيا 1 نقطة

المواجهات المقبلة

البرازيل – الكاميرون

صربيا – سويسرا

ترتيب المجموعة الثامنة

البرتغال 6 نقاط

غانا 3 نقاط

كوريا الجنوبية 1 نقطة

أورغواي 1 نقطة

المواجهات المقبلة

البرتغال - كوريا الجنوبية

غانا أورغواي