مونديال 2022: لعنة إصابة نيمار ترخي بظلالها على البرازيل

أراد نيمار أن يكون مونديال قطر 2022 فرصة للانضمام الى نادي عظماء البرازيل وقيادة "سيليساو" الى لقبه الأول منذ 2002 والسادس في تاريخه، لكن مشهد 2014 قد يتكرر بعد تعرضه للإصابة مجدداً، وهذه المرّة منذ المباراة الافتتاحية التي فاز بها رجال المدرب تيتي على صربيا 2-صفر.

قدّم المنتخب البرازيلي أداء رائعاً في الشوط الثاني من مباراة الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السابعة ونجح في حسم النقاط الثلاث بفضل هدفي ريشارليسون الذي كان نجم اللقاء، لاسيما بهدفه الثاني الاستعراضي الذي قد يكون أفضل هدف في النهائيات الحالية، رغم أن الوقت ما زال مبكراً من الآن وحتى نهايتها في 18 ديسمبر.

لكن الفرحة البرازيلية لم تكتمل بعد إصابة نيمار الذي تأكد غيابه أقله عن مباراة الإثنين ضد سويسرا على استاد 974 في الدوحة بعد تعرّضه لالتواء في الكاحل واضطراره لترك المباراة الافتتاحية قبل 10 دقائق على نهايتها. وأكد طبيب المنتخب رودريغو لاسمار غياب نجم باريس سان جرمان الفرنسي عن مباراة سويسرا، لكن اللاعب نفسه "واثق من أن لدي فرصة بالعودة لما تبقى من البطولة". وقال لاسمار في فيديو بثه الاتحاد البرازيلي للعبة إن نيمار يعاني من "إصابة في الرباط الجانبي" للكاحل، بينما أصيب المدافع دانيلو بدوره بالتواء في الكاحل.

وأضاف "لن يكون اللاعبان متاحين في مباراتنا المقبلة، لكنهما يواصلان علاجهما بهدف استعادة خدماتهما في الوقت المناسب لخوض بقية البطولة".

لكن صحيفة "غلوبو إسبورتي" البرازيلية أشارت الى أن نيمار قد يغيب أيضاً عن المباراة الاخيرة في دور المجموعات ضد الكاميرون في الثاني من ديسمبر، على أن يعود في الدور ثمن النهائي في حال تأهل سيليساو.

وبدوره، كتب نيمار في حسابه على إنستغرام "اليوم، إنها إحدى أسوأ اللحظات في مسيرتي... وأكثر من ذلك، (أن تحصل الإصابة) في كأس العالم مرة أخرى".

وتابع "لدي إصابة نعم، إنه أمر محبط ومؤلم، لكني متأكد من أن لدي فرصة للعودة لأني سأبذل قصارى جهدي من أجل مساعدة بلدي، زملائي ونفسي".

وخرج نيمار الخميس من ملعب لوسيل وهو يعرج بعد احتكاك مع نيكولا ميلينكوفيتش. أثارت صور الكاحل الأيمن المتورم مخاوف من حدوث الأسوأ، على الرغم من الانتصار الافتتاحي المقنع لـ"سيليساو". وبعد المؤتمر الصحافي عقب المباراة، غادر نيمار وهو يعرج قليلاً، دون أن يجيب على أسئلة الصحافيين، وكان يرتدي سماعات ضخمة على رأسه برفقة أحد أعضاء الجهاز الفني. وقال المدرب تيتي بلهجة حازمة "نحن واثقون من أن نيمار سيلعب مرة أخرى في كأس العالم".