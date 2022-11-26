حسابات تأهل المنتخب السعودي في كأس العالم بعد الخسارة من بولندا

خسر المنتخب السعودي فرصته التاريخية للتأهل مباشرة إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 المقامة في قطر إذا كان قد نجح في الفوز على بولندا بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من البطولة، ليف رصيده عند 3 نقاط في انتظار الجولة الثالثة والحاسمة والتي ستكون قوية أمام منتخب قوي وسريع وهو المنتخب المكسيكي.

ورسم الأخضر السعودي الأمل بين جمهوره عقب الفوز التاريخي على الأرجنتين، إضافة إلى تقديم مستوى قوي أمام بولندا حيث كان الطرق الأفضل والأقوى طوال المباراة، بينما لعب المنتخب البولندي على ردة الفعل والهجمات المرتدة ليحرز هدفين كانا كفيلين بتحقيق أول فوز.

وأهدر سالم الدوسري نجم وقائد المنتخب السعودي ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول كانت كفيلة بالعودة والتقدم ولكن انتهت المباراة بفوز بولندا ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط ويأتي المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط قبل قمة الأرجنتين والمكسيك وفي جميع الحالات سيتأجل الحسم إلى الجولة الثالثة في البطولة.

ويحتاج المنتخب السعودي في الجولة الثالثة إلى بعض الحسابات لكي يصعد إلى دور الـ 16 وهي:-

- الفوز على المكسيك يضمن الصعود مباشرة إلى دور الـ 16

- التعادل مع المكسيك بشرط

فوز الأرجنتين على المكسيك

فوز بولندا على الأرجنتين

- تعادل الأرجنتين مع المكسيك

خسارة أو تعادل الأرجنتين مع بولندا