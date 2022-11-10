مونديال 2022.. السعودية تختتم معسكر أبوظبي بالتعادل مع بنما

اختتم منتخب السعودية لكرة القدم معسكره في أبو ظبي بالتعادل مع نظيره البنمي 1-1 الخميس في ملعب آل نهيان بالعاصمة الاماراتية ضمن برنامح الأخضر الإعدادي لكأس العالم 2022 في قطر.

وبدأت السعودية معسكرها الاماراتي في 17 أكتوبر، خاضت خلاله 5 مباريات ودية، ففازت على مقدونيا الشمالية وايسلندا بنتيجة واحدة 1-صفر، وتعادلت مع ألبانيا 1-1 وهندوراس سلباً.

وتعود البعثة السعودية الى الرياض للقاء كرواتيا في 16 نوفمبر الحالي.

ويتوجه"الاخضر" بعد مباراة كرواتيا الى الدوحة لخوض منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر التي تضم أيضاً منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وأدخل الفرنسي هيرفي رونار مدرب السعودية 4 تعديلات على التشكيلة التي لعبت في 6 الحالي أمام آيسلندا، بمشاركة ياسر الشهراني وعلي البليهي وسامي النجعي وهيثم العسيري بدلاً من عبد الاله العمري وسعود عبد الحميد وسلمان الفرج الذي خرج في اللقاء السابق مصاباً بكتفه وفهد المولد.

وأكمل حارس المرمى محمد العويس ومحمد البريك وحسان التمبكتي ومحمد كنو وعبد الاله المالكي وسالم الدوسري وفراس البريكان التشكيلة.

وافتتحت بنما التسجيل مبكراً بعدما انطلق اسماعيل دياس من منتصف الملعب اثر تمريرة من كريستيان مارتينيس ضرب بها الدفاع وسدد في شباك محمد العويس(8).

وعادل هيثم عسيري (21 عاماً) للسعودية بعد مجهود فردي من سامي النجعي سدد على اثره كرة صدها حارس بنما اورلاندو موسكيرا وارتدت الى لاعب الأهلي الشاب سددها بسهولة في المرمى مسجلاً هدفه الدولي الأول (37).

وكادت بنما تتقدم بعد دقيقتين على طريقة الهدف الأول، إثر تمريرة من مارتينيس الى دياس سددها قوية وأبعدها العويس بصعوبة بعدما كادت تخدعه (39).

وأعاد انيبال غودوي الكرة الى حارس مرماه ليحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء مررها البريكان الى الدوسري سددها قوية واصابت قدم أحد المدافعين ثم تم إبعادها (56).