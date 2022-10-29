"كمبيوتر عملاق" يتوقع بطل كأس العالم في قطر

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن شركة "بي سي إيه ريسيرتش" الكندية أعدت دراسة تبأ من خلالها كمبيوتر عملاق هوية طرفي المباراة النهائية لكأس العالم "قطر 2022"، المقررة في 18 ديسمبر المقبل على استاد "لوسيل" في الدوحة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن الكمبيوتر العملاق توقع تأهل منتخبي الأرجنتين والبرتغال إلى النهائي وتنبأ بفوز الأسطورة ليونيل ميسي ورفاقه على نظيره البرتغالي بقيادة "الدون" البرتغالي كريستيانو رونالدو بركلات الترجيح.

وقالت الصحيفة "الكمبيوتر استند إلى إحصائيات اللاعبين من لعبة (الفيفا) بالإضافة إلى عينة من 192 مباراة في دور المجموعات، و64 مباراة من مراحل خروج المغلوب، لُعبت خلال نهائيات كأس العالم بين 2006 و2018".

ولم يكتف الكمبيوتر بتوقع البطل وإنما تنبأ بأن إنجلترا ستصل للدور نصف النهائي بعد تصدر المجموعة الثانية، مشيراً إلى أن منتخب الأسود الثلاثة سيهزم السنغال في دور الـ16 والمكسيك في الدور ربع النهائي للبطولة، قبل أن يخسر أمام البرتغال بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، في تكرار لسيناريو كأس العالم 2006 حين ودعت انجلترا البطولة أمام "برازيل أوروبا".

وتبدأ البرتغال غمار نهائيات كأس العالم من المجموعة الثامنة حيث تتنافس مع غانا، الأوروغواي وكوريا الجنوبية، في حين أن الأرجنتين تقع في المجموعة الثالثة بجانب كل من السعودية، المكسيك، وبولندا.