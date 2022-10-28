4 أسباب ساهمت في تتويج الأهلي بالسوبر المصري على حساب الزمالك

نجح فريق الأهلي في التتويج بلقب السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية التي جمعته مع الزمالك، وأقيمت في استاد هزاع بن زايد بنادي العين بهدفين دون مقابل، أحرزهما برونو سافيو، وكريم فؤاء، بواقع هدف في كل شوط من المباراة، ويعود فوز الأهلي في المباراة لأسباب هامة ساهمت في عودة روح الانتصارات والثأر من الزمالك الذي كان له الأفضلية في الموسمين الماضيين، وذلك عن طريق:-

الصفقات الجديدة

ساهمت الصفقات الجديدة للأهلي في حسم المباراة لصالح المارد الأحمر على حساب الزمالك الذي لم يوفق لاعبوه الجدد في المباراة، وكان أبرز لاعبي الأهلي، البرازيلي برونو سافيو، الذي سجل الهدف الأول ووقع رسمياً مع جمهور الأهلي بإحراز هدف البطولة الأول، وكان لاعبي الأهلي الجدد أكثر تركيزا في المباراة الكبيرة التي أقيمت في استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

واقعية الأهلي

لعب فريق الأهلي بواقعية في مواجهة خط هجوم الزمالك الخطير بقيادة زيزو واعتمد الفريق على تأمين الخط الدفاعي للفريق والاعتماد على الهجوم الضاغط وسط الملعب وعدم إعطاء أي مساحات للاعبي الزمالك والاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة حقيقية على مرمى الزمالك.

دفاع الزمالك

استغل فريق الأهلي الحالة السيئة لخط دفاع فريق الزمالك وخاصة في الهجمات المرتدة فشكل خطورة حقيقة ووصل لمرمى محمد عواد في أكثر من مناسبة ولكنه نجح في التصدي لها، بينما اعتمد دفاع الأهلي على التمركز الجيد والتقارب وهو ما منع لاعبي الزمالك من الوصول إلى مرمى الشناوي.

قراءة جيدة

نجح مدرب الأهلي الجديد، السويسري كولر، في قراءة فريق الزمالك جيداً وأغلق كافة المساحات أمام لاعبي الزمالك ليتفوق في أول مواجهة على المخضرم البرتغالي فيريرا، الذي عجز في فك طلاسم الأهلي رغم إجراء 5 تبديلات ولكنها لم تكن كافية للوصول إلى مرمى الأهلي