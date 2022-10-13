"الملك المصري" يحطم أرقام 4 لاعبين في مباراة واحدة

عاد النجم المصري محمد صلاح للتألق من جديد بعد أن نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة رينجرز، بدوري أبطال أوروبا ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع فريق إنجليزي واحد في دوري أبطال أوروبا

ونجح صلاح الذي كان يملك 35 هدفاً في تحطيم رقما قياسيا مشتركا في دوري أبطال أوروبا، بين أربعة لاعبين، وهم ديديه دروغبا، سيرجيو أغويرو، تيري هنري، ورود فان نيستروي، وذلك بعد تسجيله "هاتريك" في شباك رينجرز.

وكان صلاح قد حل بديلا في المباراة ولم يلعب أكثر من 25 دقيقة ولكنه نجح في قيادة ليفربول لاكتساح مضيفه رينجرز بسبعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 75، 80 و81، وصنع الهدف السابع.

وبعد هذه الثلاثية، أصبح صلاح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع فريق إنجليزي واحد في دوري أبطال أوروبا، برصيد 38 هدفا، حيث تخطى صلاح أرقام دروغبا الذي سجل 36 هدفا مع تشيلسي، وأغويرو الذي سجل أيضا 36 هدفا مع مانشستر سيتي، وهنري الذي أحرز 36 هدفا مع أرسنال، وفان نيستروي الذي أحرز 36 هدفا أيضا مع مانشستر يونايتد.