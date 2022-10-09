قمة الأهلي والزمالك بالجولة 14.. والدوري المصري ينطلق 18 أكتوبر

ستقام قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بين الأهلي والزمالك في الجولتين 14 و31 بعد سحب قرعة موسم 2022-2023 اليوم الأحد، بينما ينطلق الموسم في 18 أكتوبر تشرين الأول الجاري.

ويبدأ الزمالك الدفاع عن لقبه أمام سموحة فيما يصطدم الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة، مع الإسماعيلي في الجولة الأولى.

وأقيمت قرعة الدوري للموسم الحالي 2022-2023 في أحد فنادق القاهرة وقد كرمت رابطة الأندية المصرية المحترفة خلال حفل سحب القرعة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كأحد رموز وهدافي الدوري.

وقد تسلم الجائزة عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم نيابة عن الخطيب أحد الهدافين التاريخيين للبطولة.

وقالت الرابطة عبر صفحتها على فيسبوك إن البطولة ستنطلق 18 أكتوبر بمباريات الأسبوع الأول.

وتم السماح بحضور ستة آلاف مشجع لكل فريق في المباراة بدلا من خمسة آلاف الموسم الماضي.

وتدرس الرابطة إقامة المباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام للتغلب على ضيق الوقت بسبب كثرة التوقفات الدولية خلال الموسم.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة 11 بينما يلتقي الزمالك حامل اللقب مع وصيفه بيراميدز بالجولة الثالثة.

وفيما يلي مباريات الجولة الأولى:

إنبي ضد بيراميدز

أسوان ضد الاتحاد السكندري

المقاولون العرب ضد غزل المحلة

حرس الحدود ضد فيوتشر

البنك الأهلي ضد فاركو

المصري ضد سيراميكا كليوباترا

الداخلية ضد طلائع الجيش

الإسماعيلي ضد الأهلي

الزمالك ضد سموحة