تعليق سباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 بسبب الأمطار الغزيرة

تم تعليق سباق جائزة اليابان الكبرى في فورمولا واحد والذي يمكن ان يشهد تتويج سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطلا للعالم للمرة الثانية على التوالي، في اللفة الثالثة بسبب الامطار الغزيرة التي هطلت على حلبة سوزوكا الاحد. وشهدت اللفة الاولى انسحاب سائق فيراري الاخر الاسباني كارلوس ساينس بعد انزلاق سيارته خارج الحلبة بالاضافة الى حوادث ارتطام متفرقة ابرزها بين بطلي العالم السابقين الالماني سيباستيان فيتل والاسباني فرناندو الونسو، ما استدعى تدخل سيارة الامان قبل رفع العلم الاحمر وتوقف السباق في اللفة الثالثة.

وحافظ فيرستابن الذي انطلق من المركز الاول على الصدارة على الرغم من الانطلاقة الجيدة لسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ومحاولة تجاوزه من دون ان يفلح في ذلك. ودخل السائقون الى المرآب وقرر مسؤولو السباق في مرحلة اولى تحديد موعد معاودة السباق بعد توقف لأكثر من نصف ساعة لكن محاولتهم باءت بالفشل بسبب الرؤية السيئة، ولم يتخذ حتى الان اي قرار بشأن استئناف السباق من عدمه. يذكر ان فيرستابن يحتاج الى الفوز بالسباق وتسجيل اسرع لفة لضمان التتويج باللقب العالمي للعام الثاني تواليا بغض النظر عن نتائج منافسيه المباشرين.