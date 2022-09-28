الاتحاد التونسي يدين رمي الموز على البرازيلي ريشارليسون

دان الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم بشدّة رمي الموز على المهاجم البرازيلي ريشارليسون واعتبره فعلا عنصريا، اثر المباراة الودية التي جمعت المنتخبين الثلاثاء في باريس. وقال الاتحاد التونسي في بيان "ندين وبشدة أي ممارسة عنصرية قد تحدث في أي ملعب في العالم، وإن تأكد من خلال التثبت في هوية الشخص الذين قام برمي الموز بأنه تونسي فإننا نعتذر نيابة عنه وباسم كل التونسيين". وأشاد الاتحاد في بيان "بالسلوك المثالي للأغلبية الساحقة من الجماهير التونسية" التي كانت حاضرة.

وتم رمي الموز من مدرجات الجماهير في اتجاه ريشارليسون الذي كان يحتفل بهدفه ضد المنتخب التونسي في مباراة انتهت بفوز منتخب "السامبا" على "نسور قرطاج" 5-1. وأثارت الموزة ومقذوفات أخرى صوبت نحو الملعب غضب اللاعب البرازيلي المحترف مع توتنهام الإنكليزي. وكتب اللاعب البرازيلي على صفحته الرسمية في موقع تويتر ليل الثلاثاء-الأربعاء "لا للعنصرية". هذا وكان أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانًا على تويتر قال فيه "للأسف، تم رمي موزة على أرض الملعب باتجاه ريشارليسون. يؤكد الاتحاد البرازيلي موقفه المناهض للعنصرية ونبذ أي تصرف متحيز".