مدرب البرازيل يتهم المنتخب التونسي بمحاولة إبعاد نيمار عن مونديال قطر 2022

انتقد تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، لاعب المنتخب التونسي ديلان برون بسبب تدخله مع نيمار خلال مباراة الفريقين الودية أمس الثلاثاء، مدعيا أنها «كانت محاولة لإبعاد اللاعب (نيمار) عن كأس العالم».

واختتم المنتخب البرازيلي مبارياته الودية استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بالفوز على نظيره التونسي 5 / 1 مساء أمس الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.

وشارك نيمار في تسجيل أهداف البرازيل أمس، حيث أحرز الهدف الثالث من ضربة جزاء ليرفع رصيده من الأهداف مع المنتخب البرازيلي إلى 75 هدفا.

لكن نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تعرض لتدخل قوي في الدقيقة 42 من جانب المدافع التونسي ديلان برون الذي حصل على البطاقة الحمراء وطرد.

ورغم إشادة تيتي بالتنافسية في المباراة أمام المنتخب التونسي، الذي يدربه جلال القادري والذي لم يتلق أي هزيمة في المباريات السبع السابقة، أبدى مدرب البرازيل استياء إزاء التعامل مع النجم نيمار.

وقال تيتي بشأن أجواء المباراة إن أغلب المشجعين الحاضرين كانوا من التونسيين، وأضاف:«في بعض الأوقات، كنت أحاول تحديد موقع مشجعينا (في المدرجات). وهذا صنع أجواء من اللعب التنافسي.»

وأضاف: «بالنسبة للمباراة على الملعب، كنا نعرف أنها ستكون تنافسية، لكنني لم أتخيل ما حدث لنيمار. لقد كانت محاولة لإبعاد لاعب عن كأس العالم».

وأضاف: «حاولنا خوض مباراتين مع منتخبين متأهلين لكأس العالم، لأن المتطلبات تكون عالية للغاية فيما يتعلق بالنواحي البدنية والفنية والذهنية. وتونس لم تتلق أي هزيمة خلال سبع مباريات سابقة».

وحافظ المنتخب البرازيلي، المتوج بكأس العالم خمس مرات، على سجله خاليا من الهزائم في 15 مباراة متتالية، وقد كان الفوز في مباراة أمس هو السابع له على التوالي.

وسيتنافس المنتخب البرازيلي في كأس العالم ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.