صحيفة إنجليزية تصدم الجمهور المصري بمدة غياب محمد النني

يبدو أن موسم لاعب الأرسنال الإنجليزي والمنتخب المصري محمد النني، قد انتهى مبكراً بعد أن كشفت صحيفة إنجليزية عن الفترة المتوقع أن يغيب فيها اللاعب عن فريقه والمنتخب المصري، بسبب إصابته القوية التي كان قد تعرض لها في الدوري الإنجليزي والتي قد تصل إلى أشهر طويلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن هناك إمكانية لعدم ظهور محمد النني رفقة أرسنال مرة أخرى في العام الحالي، وهو ما يعني غياب اللاعب أيضاً عن منتخب بلاده والتصفيات الإفريقية وبطولة إفريقيا بساحل العاج إذا تم خوض البطولة في منتصف العام المقبل.

وكان محمد النني قد تعرض لإصابة أثناء مشاركته مع الأرسنال أمام فولهام في الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس الماضي، وغاب عن الملاعب منذ ذلك التوقيت، وأوضح مدرب أرسنال مايكل أرتيتا، في ذلك الوقت، أن محمد النني سيغيب عن الملاعب لفترة قد تبدو طويلة بسبب إصابته في أوتار الركبة.

وأشارت الصحيفة إلى إنه غير المرجح أن يلعب محمد النني مرة أخرى في عام 2022، بعد إصابته بتمزق في أوتار الركبة، كما كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود توقعات باستمرار غياب المصري محمد النني عن صفوف أرسنال لأشهر طويلة، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الوقت الحالي.

ويرتبط محمد النني بعقداً سارياً مع الأرسنال حتى صيف 2023، مع خيار التمديد لعام آخر.