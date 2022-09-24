ميسي يعود للتألق ويقود الأرجنتين للفوز على هندوراس.. (فيديو)

سجل ليونيل ميسي هدفين وسيطرت الأرجنتين على مباراتها مع هندوراس لتفوز 3-صفر وديا الليلة الماضية في ميامي حيث يواصل الفريق المشارك في كأس العالم لكرة القدم تطوير أسلوبه قبل البطولة التي ستقام في قطر.

وكان ميسي في قلب الحدث منذ صفارة البداية، حيث مرر إلى بابو جوميز الذي وجد زميله لاوتارو مارتينيز ليفتتح التسجيل مبكرا.

وتعرض ميسي البالغ من العمر 35 عاما للعرقلة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 39 من ديبي فلوريس لاعب هندوراس الذي حصل على بطاقة صفراء.

وتدخل زملاء ميسي على الفور أمام لاعبي هندوراس وتبادل اللاعبون الكلمات لكن دون اشتباك بينهم. واستمر قائد الأرجنتين في الملعب.

وقرب نهاية الشوط الأول عرقل مارسيلو سانتوس الأرجنتيني جيوفاني لو سيلو لينفذ ميسي بهدوء ركلة جزاء احتسبها الحكم ليجعل النتيجة 2-صفر.

وواصلت الأرجنتين الأداء بقوة في الشوط الثاني، لتمدد مسيرتها الخالية من الهزيمة إلى 34 مباراة.

وخطف إنزو فرنانديز الكرة في الدقيقة 69 وأرسل تمريرة مثالية إلى ميسي الذي سددها من فوق رأس الحارس ليسعد الجماهير في ملعب هارد روك.

وواصلت الأرجنتين عرضها لإمتاع الجماهير عندما حاول ميسي تسديد كرة في الدقائق الأخيرة من المباراة لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

وستخوض الأرجنتين مباراة ودية اخرى أمام جاميكا يوم الثلاثاء المقبل في نيوجيرسي. وتعتبر الأرجنتين بطلة كأس العالم مرتين من بين المرشحين للفوز بلقب كأس العالم في قطر. وستخوض أول مباراة في دور المجموعات ضد السعودية في 22 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.